Aldi-Zentrallager schließt: Erhalt der Arbeitsplätze hat oberste Priorität

Aldi Süd schließt sein Zentrallager in Altenstadt. 200 Jobs sind in Gefahr.

Plus Durch die Schließung des Aldi-Zentrallagers sind 200 Jobs in Gefahr. Der Bürgermeister hofft nun auf die Zugkraft des Standorts Altenstadt, um diese zu erhalten.

Von Franziska Wolfinger

Der Altenstadter Bürgermeister war von der Nachricht, dass Aldi Süd seinen Standort in Altenstadt schließt, genauso überrascht, wie die rund 200 Mitarbeiter, die dort nach Angaben des Konzerns beschäftigt sind. Deren berufliches Schicksal hat für Bürgermeister Wolfgang Höß nun "oberste Priorität". Die Hoffnungen des Bürgermeisters liegen dabei vor allem auf einer Sache.

Gegen 11 Uhr überbrachte die Geschäftsführung die Hiobsbotschaft an die Altenstadter Belegschaft. Bis dahin wurde die Entscheidung geheim gehalten. Auch Höß habe von nichts gewusst und erst am Nachmittag erste Gerüchte gehört.

Wolfgang Höß

Erst am Mittwochvormittag gab es nun ein rund zweistündiges Gespräch zwischen Höß und weiteren Vertretern des Gemeinderats und der Geschäftsführung der Regionalgesellschaft. Ihm sei wichtig gewesen, dass Mitglieder aller Fraktionen des Gemeinderats bei dem Gespräch dabei waren. Auch um zu zeigen, wie wichtig das Thema der Gemeinde ist, dabei insbesondere der Erhalt möglichst aller Arbeitsplätze.

Aldi-Schließung: Altenstadts Bürgermeister hofft auf baldige Nachnutzung des Standorts

Hoffnung macht dem Bürgermeister in diesem Zusammenhang die gute Verkehrsanbindung in Altenstadt. "Der Standort ist top, da braucht man gar nicht darüber sprechen." Zur Auffahrt an die A7 sind es nur wenige Meter. Es werden sich sicher bald Interessenten melden, die den Standort übernehmen wollen, vermutet Höß. Und da bei einer Nachnutzung wohl auch bauliche Eingriffe nötig sein werden, müssten Gespräche darüber wohl ohnehin im Schulterschluss mit der Gemeinde stattfinden.

Welche Optionen Aldi den Mitarbeitern bietet

Dass bei einer Nachnutzung auch die Aldi-Mitarbeiter bedacht werden, ist dem Bürgermeister ein wichtiges Anliegen. Auch Aldi macht deutlich, dass man sich um Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung bemühe. In Frage kommen dafür auch die anderen Regionalgesellschaften, die Aldi Süd Dienstleistung oder Aldi Süd Standorte im Ausland. Für Altenstadter Mitarbeiter würde das wohl zwangsweise einen Umzug bedeuten. Ob diese Optionen dann für viele Angestellten in Betracht kommen, ist fraglich.

Aldi gibt außerdem an, Kontakt zu anderen Unternehmen in der Region aufzunehmen, um gemeinsam mit diesen Optionen zur Weiterbeschäftigung zu evaluieren, schreibt der Konzern auf eine Anfrage unserer Redaktion.

