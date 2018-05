06:00 Uhr

Auch nach 60 Jahren ist die Liebe groß

Marianne und Walter Glomb feiern ihre Diamantene Hochzeit. Wie sie sich kennengelernt haben und warum die Ehe seit 60 Jahren hält.

Und dann hat er ihr die Zither nach Hause getragen. Seit ihrer Kindheit kennen sich Walter und Marianne Glomb. Nun haben sie ihre Diamantene Hochzeit gefeiert. Beide sind in Pfaffenhofen aufgewachsen, Marianne von Anfang an, Walter, seit er zwölf Jahre alt war. Zusammen mit seiner Familie musste er aus Schlesien fliehen. Man habe ihnen versprochen, sie bald wieder in die Heimat zu bringen, erzählt er – stattdessen strandete er mit einer ganzen Zugladung Schlesier in Neu-Ulm.

„’Was wollen die Zigeuner hier’, haben die Leute gesagt, als sie uns gesehen haben“, erinnert sich Walter Glomb. Trotz aller Vorbehalte der Bewohner ist es ihm gelungen, sich rasch in Pfaffenhofen einzuleben. Er wurde Mitglied im Schützenverein, wo sich der damals 22-Jährige und die 19 Jahre alte Marianne schließlich näher kamen. Sie hatte bei einem Schützenfest Zither gespielt. Er bot ihr an, das Instrument nach Hause zu tragen. Ein paar Tage darauf führte er sie auf eine Faschingsfeier aus. Dreieinhalb Jahre später heirateten sie – das war vor 60 Jahren. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Sie alle und auch die Enkel leben noch im Ort. „Wir helfen zusammen“, sagt Marianne Glomb. Das sei das Wichtigste. Ein besonderes Geheimnis für den langen Bestand ihrer Ehe haben sie nicht, dafür eine Strategie: „Ich hab in meinem Leben nix wie gearbeitet“, sagt Walter Glomb, fürs Streiten habe da schlicht die Zeit gefehlt. Und seine Frau fügt lächelnd hinzu: „Man ist zusammen und hat Kinder und es ist alles in Ordnung“. Mehr gebe es da nicht zu sagen.

