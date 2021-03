vor 33 Min.

Auf den Hund gekommen: Felix Achberger an der Roxy-Lockdown-Bar

Wibke-J. Richter schappte sich diesmal das Mikrofon in der Roxy-Lockdown-Bar und stellte Fragen an Radiomacher Felix Achberger (rechts).

Plus Die Roxy-Lockdown-Bar in Ulm überzeugt in der siebten Runde mit dem Hunde-Podcaster Felix Achberger und Musik von Monobo Son.

Von Andreas Brücken

Mit der siebten Folge der Roxy-Lockdown-Bar ist die Veranstaltung schon lange kein Geheimtipp mehr für jene, die sich nach Nachtleben sehnen. Sogar aus den Niederlanden haben sich Fans der Online-Streaming-Bar zugeschaltet. Doch trat hier nicht, wie in den vergangenen Wochen, Ariane Müller als Gastgeberin im Ulmer Roxy vor die Kamera. Wibke-J. Richter übernahm stattdessen die Moderation. An Spontanität und Witz mangelte es jedoch auch ihr nicht. Hat Richter doch mit der Truppe vom Improvisationstheater "Showbuddies" die geeignete Bühnenerfahrung schon mitgebracht.

Wibke-J. Richter befragte in der Lockdown-Bar Felix Achberger

Als Gast des Abends kam der Radiomacher Felix Achberger, der sich auch mit seinem viel gehörten Hunde-Podcast "Kalte Schnauze" einen Namen gemacht hat. Und so erfuhren die Zuschauer an den Bildschirmen, dass Hundewelpen durchaus anstrengender sein können als menschliche Säuglinge. Schräg und unterhaltsam zeigten sich die beiden mit ihrer improvisierten Geschichte, dessen Thema von den Online-Zuschauern eingereicht wurde. Am absurden Begriff "Spaghettiwecker" arbeitete sich das Duo ab und spielte sich gekonnt die weiteren Stichworte zu.

Monobo Son zu Gast an der Ulmer Lockdown-Bar im Ulmer Roxy

Freilich bot der Plauderabend an der Lockdownbar keine intellektuelle Offenbarung - die hätte sicher auch kaum ein Zuschauer am Samstagabend erwartet. Stattdessen gelang es den Machern einmal mehr, einen unterhaltsamen Abend im Liveformat zu präsentieren. Mit den fünf Musikern der Gypsy-Soul-Brassband Monobo Son und dem Tanz-Special unter der Leitung von Pablo Sansalvador als weitere Programmpunkte bot das Roxy wieder eine gelungene Alternative zum trostlosen Lockdown-Blues mit Kontaktbeschränkungen. Am kommenden Samstagabend werden die Ulmer Klinikclowns an der Lockdownbar neben Wibke-J. Richter Platz nehmen.

