vor 44 Min.

Auto prallt gegen Leitplanke: Fahrer wird leicht verletzt

Aus noch unbekannter Ursache kommt ein 54-Jähriger bei Asch mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Auto und die Leitplanke werden stark beschädigt.

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 54 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße NU 10 beim Weißenhorner Ortsteil Asch zugezogen. Von Biberach her, so teilt die Polizei mit, kam der Mann mit seinem Wagen kurz vor der Ortseinfahrt von Asch aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Neben der Kreisstraße NU 10 stand auch eine Sitzbank

Das Auto prallte gegen die Leitplanke, die auf einer Länge von ungefähr zwölf Metern beschädigt wurde. Der Pkw kam im Graben zum Stehen. Auch eine Sitzbank, die offenbar Privatpersonen in dem Bereich aufgestellt hatten, wurde bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf 3000 Euro. (az)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht lesen Sie hier:

Themen Folgen