Autofans bestaunen Klassiker auf der Turnerwiese

Die Turnerwiese im Weißenhorner Stadtpark wurde am Sonntag wieder zum Treffpunkt für Fans alter Sportwagen, VW Bullis oder US-Straßenkreuzer.

Zahlreiche Fahrzeuge sind bei den neunten „Neuffen Classics“ in Weißenhorn zu sehen – auch wenn viele Besitzer zunächst gezögert haben.

Von Roland Furthmair

Etwas länger Zeit als in den vergangenen Jahren ließen sich diesmal die Oldtimerbesitzer, um zur neunten Auflage der „Neuffen Classics“ auf der Turnerwiese neben der Stadthalle in Weißenhorn zu kommen. Der Starkregen am Sonntagvormittag ließ doch bei einigen Eigentümern automobiler Klassiker berechtigte Zweifel aufkommen, ob eine Teilnahme diesmal sinnvoll ist. Aber letztendlich siegte der Optimismus bei den Zweiflern.

So konnten die Besucher in der Fuggerstadt wieder zahlreiche interessante Fahrzeuge bestaunen. Eine weitere Motivation für die Besitzer waren die vielen Pokale in den verschiedensten Kategorien, die es zu gewinnen gab. Insgesamt hatten sich die Organisatoren von der Weißenhorner Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wieder einiges einfallen lassen.

29 Bilder Old- und Youngtimer bei den neunten Neuffen Classics Bild: Roland Furthmair

Cheforganisator Franz Bauer sagte: „Unser Rotes Kreuz ist doch nicht nur stets mit Problemsituationen in Verbindung zu bringen. Wir sind eine tolle Gemeinschaft mit etlichen Jugendlichen, die vieles gemeinsam machen.“ Hinter dem Weißenhorner BRK stecke doch viel mehr als nur Erste-Hilfe-Aktionen, sind Bauer und sein Helferteam überzeugt. Seit neun Jahren seien die Neuffen Classics ein besonderer Programmpunkt im Jahr, und das auf einem herrlichen Gelände, ergänzte der Organisator: „Besser geht es doch gar nicht – die alten Bäume, der Bach, die sanitäre Anlagen und ein Platz zum Plaudern und Austauschen“. 15 Jahre lang stand Bauer als BRK-Bereitschaftsleiter in Weißenhorn an vorderster Front, nun ist er als Besitzer von fünf Oldtimern selbst einer der größten Fans der Autoschau.

Aus Senden kommt ein sieben Meter langer Cadillac

Auch wenn diesmal nicht so viele Fahrzeuge an der knapp 30 Kilometer langen Rundfahrt um Weißenhorn teilnahmen, gab es viel zu sehen. Ob dabei der US-Straßenkreuzer Pontiac Bonneville oder ein Cadillac von 1959 mit 325 PS mehr Aufsehen erregten als der sechs Meter lange Cadillac von Klaus Matzke aus Senden oder ein putziger roter Fiat 500 war zweitrangig. Bei zahlreichen Gesprächen zwischen Gästen und Oldtimerbesitzern herrschte eine harmonische Stimmung, auch der Nachwuchs hatte auf einem kleinen Parcours mit E-Autos viel Spaß. Nach der Siegerehrung stand bereits fest: 2020 werden die „Neuffen Classics“ wieder stattfinden – und dann ihren zehnten Geburtstag feiern.

