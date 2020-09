vor 34 Min.

Bahnübergang in Senden wird wochenlang komplett gesperrt

Gebaut wird am Bahnübergang in Senden. Ab Montag ist er auch für Fußgänger und Radfahrer gesperrt.

Um die Bauarbeiten am Bahnübergang in Senden abschließen zu können, sei eine Sperrung unumgänglich. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Umleitung.

Um die Bauarbeiten am 15. November abzuschließen und den Bahnübergang für alle Verkehrsteilnehmer wieder öffnen zu können, teilt die Bahn der Stadt Senden mit, dass eine rund achtwöchige Sperrung des Übergangs von Montag, 21. September, bis Freitag, 13. November, für Fußgänger und Radfahrer unumgänglich sei. Als Umleitung baut die Bahn laut der Stadt Senden einen temporären Überweg über die Gleise, nur etwa 150 Meter weiter nördlich.

Der temporäre Überweg liegt zwischen der Brucknerstraße westlich und dem Funkweg östlich der Gleise, und zwar etwas nördlich der Einmündung der Heiningstraße in den Funkweg. Dort ist die zweigleisige Strecke nur noch eingleisig und der Überweg damit kürzer. Das Überschreiten der Gleise wird durch Bahnübergangs-Sicherungsposten überwacht. Der Überweg wird rund 2,30 Meter breit.

Die Sperrung des Bahnübergangs Ortsstraße/Hauptstraße ist notwendig, so die Stadt, um die Schrankentechnik an das im Bau befindliche elektronische Stellwerk (ESTW) in Senden anzupassen. Um notwendige Kabel zu verlegen, muss anders als zunächst geplant vorübergehend auch der Fußgänger- und Radverkehr umgeleitet werden.

Ohne diese Maßnahme wäre der lange im Voraus geplante Öffnungstermin des Bahnübergangs für alle Verkehrsteilnehmer zum 15. November nicht einzuhalten, so die Stadt Senden. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen