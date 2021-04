Bauarbeiten an B30-Ausfahrt zum Ulmer Donautal: Ab Montag droht Stau

Beinahe jeden Morgen staut sich der Verkehr an der B30-Ausfahrt zum Ulmer Donautal. Jetzt soll die Standspur verbreitert werden. Ab Montag drohen Behinderungen.

Autofahrer, die jeden Morgen zu ihrer Arbeitsstelle im Ulmer Donautal pendeln, kennen das Problem: Auf der B30-Ausfahrt ins Industriegebiet staut sich der Verkehr, und die Fahrzeuge weichen ins Bankett aus. Jetzt soll Abhilfe geschaffen werden: Ab Montag, 19. April, kommt es auf der B30 von Ulm aus kommend in Fahrtrichtung Biberach zu Bauarbeiten. Mit Stau und Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Zunächst sollen zwischen der Landesgrenze Bayern und der Anschlussstelle Donaustetten auf einer Länge von 600 Metern die Entwässerungseinrichtungen instand gesetzt und Schlitzrinnen ausgetauscht werden, um eine einwandfreie Entwässerung der Fahrbahn sowie die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, so das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in einer Mitteilung am Freitag.

Im Anschluss an diese Arbeiten wird vor der Ausfahrt Donautal die Standspur verbreitert. Der Grund hierfür sei nach Angaben des Landratsamtes: Dort staue sich der allmorgendliche Berufsverkehr ins Industriegebiet Donautal zurück, und die Fahrzeuge würden auf die Bankettbereiche ausweichen. Diese Arbeiten sollen bis zum Beginn der Pfingstferien (circa 25. Mai) abgeschlossen sein.

Eine Spur der B30 muss gesperrt werden: Es droht Stau

Da im Baustellenbereich eine der beiden Fahrspuren gesperrt werden muss, ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Kosten der Erneuerung der Schlitzrinnen und der Standspurverbreiterung belaufen sich nach Behördenangaben auf rund 243.000 Euro.

In den Pfingstferien soll es dann noch im weiteren Verlauf der B30 zwischen Wiblingen und Donaustetten zu einer Belagserneuerung kommen. Diese wird von der Straßenbauabteilung im Regierungspräsidium Tübingen durchgeführt, das darüber wohl noch separat informieren will. (AZ)

