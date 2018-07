18:41 Uhr

Bayern-Festival: Waren die Tickets zu teuer?

So richtig groß war der Andrang nicht beim Illertisser „Bayernsound“-Festival. Warum es vor der Bühne nicht voll war? Vielleicht lag es an den Ticketpreisen.

Zwischen 400 und 450 Zuhörer haben das Konzert auf dem Illertisser Baywa-Gelände besucht. Die Organisatoren hätten sich mehr gewünscht.

Von Jens Carsten

Wer dabei war, kam auf seine Kosten – aber mehr Besucher hätten es schon sein dürfen: So fällt die Bilanz von Organisatorin Susanne Schewetzky zum „Bayern-Sound“-Festival aus. Wie berichtet, hatten Stadt und Landkreis am Freitagabend gemeinsam in die Vöhlinstadt geladen. Zuerst zu einem Festakt in der Schranne, bei dem Gäste wie die Fußballlegende Paul Breitner über Heimat diskutierten. Danach fand ein Konzert mit drei bekannten Mundartbands auf dem ehemaligen Baywa-Gelände statt. 400 bis 450 Besucher feierten zu den Klängen von „Zwoa Bier“, „Fättes Blech“ und „The Heimatdamisch“. „Die Leute hatten ihren Spaß“, sagt Schewetzky. „Vor der Bühne war es voll und es hat eine tolle Stimmung geherrscht.“ Das habe auch den Musikern gefallen.

Ein Hauch Wehmut schwingt in den Worten trotzdem mit: „Ein paar mehr Zuhörer hätte das Ganze schon verdient gehabt.“ Auf 1000 Besucher habe man gehofft, vielleicht auf 1500. „Vom Gelände her hätten wir sehr viel größer fahren können“, sagt Schewetzky. Doch einen solchen Ansturm gab es nicht. „Schade“, findet die Organisatorin, die in den vergangenen Monaten viel Arbeit in die Vorbereitung des Bayern-Festes gesteckt hat.

Möglicherweise sei der Ticketpreis (20 Euro im Vorverkauf, 22 an der Abendkasse) mehreren potenziellen Gästen zu hoch gewesen – das zumindest sei von einigen Seiten vor der Veranstaltung zu hören gewesen. So ganz nachvollziehen könne sie die Äußerungen nicht, sagt Schewetzky. Immerhin seien drei Bands aufgetreten und hätten insgesamt sechs Stunden Livemusik geboten. „Dafür war es nicht teuer.“ Zudem seien „Pfundsmusiker“ dabei gewesen. Doch auch die zögen eben nicht immer Publikum an.

Diese Erfahrung habe auch Florian Rein, Frontmann von „The Heimatdamisch“ und Schlagzeuger der bekannten Band Bananafishbones („Come to Sin“) gemacht. In Illertissen sprach er mit Schewetzky über seine Erfahrungen als Veranstalter eines Festivals in Bad Tölz, mit dessen Besucherzahlen er auch nicht immer zufrieden war. Bis es irgendwann keine Wiederholung mehr gab. Die ist in Illertissen ohnehin nicht geplant. Kritiker der Ticketpreise hätten empfohlen, statt drei Bands nur eine spielen zu lassen. Sie mutmaßten: Dann wären die Karten wohl günstiger gewesen. Ist nicht sicher, sagt Schewetzky. Das Festivalgelände sei zwar schön gewesen, habe aber mit viel Mühe aufgebaut werden müssen. Die nötige Technik habe aufwendig installiert werden müssen, zum Beispiel die Stromversorgung. „Ein Riesenkostenfaktor“, sagt Schewetzky. Da lohne sich eine Band gar nicht. Zudem habe man ein Festival gewollt, das sei damals Ergebnis der politischen Entscheidung gewesen. „Wenn man ein bisschen etwas Besseres haben will, kostet das halt auch“, so die Organisatorin. Günstige Tickets müssten über die Getränkepreise aufgefangen werden. „Ob das eine bessere Lösung ist, wenn ein Bier fünf Euro kostet, weiß ich auch nicht.“

Stadt und Kreis stellten gemeinsam ein Budget von 40000 Euro zur Verfügung. Inwiefern diese Ausgaben durch die Einnahmen refinanziert wurden, steht erst nach dem Kassensturz fest. Leid tue es ihr für den örtlichen Gastronomieservicebetrieb, der die Festivalgäste verpflegte. „Er hatte einen Wahnsinnsaufwand“, sagt die Organisatorin.

Das Schwörwochenende in Ulm und Neu-Ulm, das Fischerfest in Memmingen und das Schützenfest in Biberach: Ob an einem veranstaltungsärmeren Wochenende mehr Gäste gekommen wären? Ein anderer Termin habe sich nicht finden lassen, sagt Schewetzky. Die Bayern-Feier sollte nach der Fußball-Weltmeisterschaft und vor den Sommerferien stattfinden und zudem keinem örtlichen Vereinsfest Konkurrenz machen. Außerdem sei Illertissen eben am 20. Juli bayerisch geworden. Und außerdem mussten alle Beteiligten Zeit haben. Man habe lange überlegt, so Schewetzky. „Das war sicher kein Schnellschuss.“ Bei allem Grübeln betont die Organisatorin, dass es eine tolle Feier gewesen sei: „Wer dabei war, wird es sicher in guter Erinnerung behalten.“

Warum unser Redakteur Jens Carsten findet, dass die Besucherzahl nicht alles ist und das Geld für das Bayern-Festival gut angelegt war, lesen Sie hier.

Themen Folgen