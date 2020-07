13:38 Uhr

Betrunkener randaliert in Neu-Ulmer Kneipe und Spielhalle

Der 29-Jährige schlug unter anderem mit seiner Krücke auf eine Plexiglasscheibe in der Spielothek.

Erst randalierte ein Betrunkener in der Nacht zum Mittwoch in einer Kneipe in Neu-Ulm, dann machte er in einer Spielhalle weiter. Schließlich wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Gegen 1 Uhr teilte die Wirtin einer Kneipe am Augsburger-Tor-Platz der Polizeiinspektion Neu-Ulm mit, dass ein erheblich alkoholisierter Gast in der Kneipe randaliere, weil er nichts mehr zu trinken bekam.

Die alarmierte Streife traf den 29-Jährigen in der benachbarten Spielothek an. Dort hatte sich der Mann ebenfalls aggressiv verhalten und mit seiner Krücke eine Plexiglasscheibe beschädigt. Er wurde deshalb angezeigt. (az)

