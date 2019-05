vor 38 Min.

Bienenstock auf der Volksbank

Abteilungsleiter ist auch Imker

Der Vorstandssprecher der Volksbank Ulm-Biberach, Ralph P. Blankenberg, begrüßte 10000 neue „Mitarbeiter“ auf dem Dach des Bankgebäudes am Olgaplatz in Ulm. Die Rede ist hierbei von einem eigenen Bienenvolk, welches in die Hauptstelle der Genossenschaftsbank „eingezogen“ ist und dort künftig betreut wird. Die Volksbank möchte damit ein Zeichen setzen und die Bevölkerung aktiv zum Engagement gegen das Bienensterben aufrufen.

Der Standort für den Bienenstock wurde ganz bewusst gewählt: das Flugloch Richtung Süden, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sonne und Schatten, Schutz vor starker Zugluft sowie die Nähe zu verschiedenen Parks und der Friedrichsau. „All das sind wichtige Kriterien für die Standortwahl zum Wohle der Tiere“, weiß Alexander Hauser, Leiter der Abteilung Transaction-Banking der Volksbank und leidenschaftlicher Hobby-Imker. Er selbst hält privat zwei Bienenvölker in seinem heimischen Obstgarten und wird künftig gemeinsam mit einem freiwilligen Helferteam die Betreuung des „Volksbank-Bienenvolkes“ übernehmen. Was mit dem produzierten Honig passiert ist bislang noch offen, aber man freue sich schon jetzt auf die erste Geschmacksprobe. (az)

Themen Folgen