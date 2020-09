vor 17 Min.

Das Ulmer Münster wartet auf seinen neuen Baumeister

Plus Seit dem Tod von Michael Hilbert leitet Andreas Böhm die Ulmer Münsterbauhütte. Bis ein amtlicher Nachfolger gefunden ist, stehen schwere Arbeiten an

Von Dagmar Hub

Am Karfreitag starb (wie berichtet) Münsterbaumeister Michael Hilbert. Die Trauerfeier für ihn im Ulmer Münster musste wegen der Corona-Pandemie auf den 18. September verschoben werden; an jenem Freitag soll sie um 15 Uhr stattfinden. Ein Nachfolger für den engagierten Münsterbaumeister ist in diesem Jahr noch nicht in Sicht; die Stelle wird erst zum 1. Oktober ausgeschrieben, berichtet Dekan Ernst-Wilhelm Gohl. „Uns war wichtig, die Trauerfeier für Herrn Hilbert im Münster abzuwarten.“ Seit dem Tod Hilberts lastet ein Doppel-Beruf auf Hüttenmeister Andreas Böhm: Der 46-Jährige ist nicht nur wie früher für die Leitung der Bauhütte mit ihren 23 Mitarbeitern zuständig, sondern er übernahm kommissarisch auch die Arbeit des Münsterbaumeisters. Das Gerüst des Nordturms gehört ebenso zu seinem Aufgabenbereich wie die Finanzen.

Andreas Böhm leitet die Geschicke der Ulmer Münsterbauhütte

Andreas Böhm ist selbstbewusst geworden. Er weiß, dass enorm viel Verantwortung auf seinen Schultern lastet, aber er weiß auch, dass er sich auf seine große Erfahrung aus 14 Jahren verlassen kann und dass seine Stimme Gewicht hat. „Ich richte mich in der Formensprache nach Michael Hilbert, um die Nachfolge in seinem Sinn zu übergeben“, erzählt Böhm. Die Arbeit am Münster nach außen hin zu repräsentieren war Böhms Sache bislang weniger, er fühlt sich eher als „der Innenminister“ der Münsterbauhütte. „Es war eine sehr, sehr gute Zeit mit Michael Hilbert“, sagt Böhm. „Es war in jenen sieben Jahren ein ’Wir’.“ Michael Hilbert habe ihm, dem Hüttenmeister, viel Einblick gegeben – in den Haushalt beispielsweise. „Natürlich, er hatte den Hut auf, aber ich war dabei und konnte mitgestalten.“

Aus heutiger Sicht war Hilberts Entscheidung ein kluge, befähigte er doch den Hüttenmeister, jene doppelte Last zu bewältigen, die er wohl mindestens ein Jahr lang tragen muss – denn vor Ostern wird der künftige Münsterbaumeister (für wen immer die Entscheidung fallen wird) kaum sein Amt antreten können. „Michael Hilberts offene Herangehensweise hat die Münsterbauhütte aus einem Dornröschenschlaf geweckt“, erzählt Andreas Böhm. „Deshalb ist in diesen Jahren auch so viel geschehen“, erklärt Böhm die partnerschaftliche Arbeit. „In Sachen Personal und was Fragen des Steins angeht, war zwar immer ich der Ansprechpartner, zu 95 Prozent, aber die Sicherheit der letzten fünf Prozent bei einer Entscheidung gab der Münsterbaumeister. Und diese fünf Prozent, die fehlen. Der Impuls, der den Rücken stärkt, und die Klarheit, dass einer sagt: Das ist richtig, das ist falsch.“

Renovierungen am Ulmer Münster stellen Böhm vor Herausforderungen

Zeitlich groß zu denken gehört zu den Aufgaben am Münster: Allein die anstehenden bekannten Aufgaben werden die Bauhütte in den nächsten 20 Jahren beschäftigen, berichtet Böhm. „Ums Münster herum kommt man mit den Aufgaben einmal in hundert Jahren.“ Das Team der Bauhütte, das in diesen Tagen gerade vier neue Lehrlinge bekam, sei ein ganz tolles, erklärt der Hüttenmeister. „Weil die Erfahrung der älteren Mitarbeiter und der große Wille der Jungen, Verantwortung zu übernehmen, perfekt ineinandergreifen.“

Innenarbeiten wie die Konservierung der Kanzel sind gerade fertiggestellt und im September wird das Gerüst am nördlichen Chorturm bis zu dessen Spitze hinauf fertig sein. „Auf die Kreuzblume des Turms hab ich gestern zum ersten Mal im Leben meine Hand gelegt. Das war schon ein gutes Gefühl und es hat mir ein Grinsen ins Gesicht getrieben“, erzählt Andreas Böhm. Ihm macht Höhe nichts aus, „solang es im verantwortbaren Bereich ist“. Denn gegen illegale, hoch gefährliche Klettertouren am Münster wurde jetzt ein massiver Sicherheitszaun aufgestellt.

Der nördliche Chorturm des Ulmer Münsters ist eine der Baustellen

Nach der Komplettierung des Gerüsts am nördlichen Chorturm stehen dort die Schadenserhebung und die Klärung der anstehenden Maßnahmen an, ab 2021 dann die Steinreinigung. Mit dem Austausch von Steinen – wo notwendig – könne man in drei Jahren beginnen. „Aber die Schäden dürften längst nicht so umfangreich sein wie sie es am südlichen Chorturm waren.“ Und wenn der nördliche Chorturm eines Tages fertig saniert sein wird, werden die Strebepfeiler auf dem Programm stehen. „Die werden uns auch etwa zehn Jahre lang beschäftigen.“

Ob es noch einen Ort des Münsters gibt, an der Andreas Böhm noch nie war? „Oben beim Spatz“, sagt er. „Aber der ist ja auch nicht aus Stein, sondern aus Metall.“

Aktion: Der Tag des offenen Denkmals am 13. September fällt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Denkmale können nur online besichtigt werden. Die jährliche Aktion am Ulmer Münster aber, bei der Rollstuhlfahrer auf den Hauptturm gebracht werden, findet statt. Anmeldungen sind noch möglich über die Ulmer Diakonie.

