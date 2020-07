vor 17 Min.

Das Württembergische Kammerorchester kommt wieder nach Ulm

Plus Case Scaglione und das Württembergische Kammerorchester konzertieren im Herbst in Ulm - mit Szene-Stars wie Martin Stadtfeld und Selina Ott.

Von Dagmar Hub

Rainer Neumann, seit Februar Intendant des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn, hat coronabedingt noch kein Ulmer WKO-Konzert im Kornhaus persönlich erlebt. Der letzte Konzertabend des WKO vor der Corona-Pause fand am 13. Februar statt, mit dem armenischstämmigen Wiener Ausnahme-Geiger Emmanuel Tjeknavorian als umjubeltem Stargast. Im Herbst, davon ist Neumann überzeugt, geht es mit den WKO-Konzerten weiter – auch wenn für die Form der Konzertabende noch mehrere unterschiedliche Versionen vorliegen, je nachdem, welche Covid-19-Regeln dann gelten werden. Neumann legt ein sehr niveauvolles Programm mit Namen junger Solisten vor, die weltweites Renommee haben – und es wird regelmäßige Wiedersehen mit Tjeknavorian geben, verspricht der Intendant. Denn der 25-Jährige ist jetzt „Artist-in-Association“ des WKO.

Emmanuel Tjeknavorian tritt wieder mit dem WKO in Ulm auf

„Wenn es überhaupt möglich ist, ein Ensemble wie einen Menschen, im weitesten Sinn dieses Ausdrucks, zu lieben, so ist dies genau jenes Gefühl, das ich dem WKO gegenüber hege“, sagt Tjeknavorian, Nachwuchskünstler des Jahres 2018. Allerdings wird das Kornhaus-Publikum Tjeknavorian beim dritten Konzert der Reihe 2020/21 am 21. Januar 2021 in einer anderen Rolle erleben – als Dirigent eines Abends, der „Paradestücke“ überschrieben ist und romantische Werke von Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens und Felix Mendelssohn Bartholdy präsentieren wird. Stargast jenes Abends wird der schwedisch-dänische Cellist Andreas Brantelid sein.

Mit einem Paukenschlag startet das WKO, das im Januar seinen 60. Geburtstag feiern wird, am 9. Oktober in seine achte Ulmer Spielzeit: An jenem Abend steht unter anderem Joseph Haydns Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 in C-Dur auf dem Programm, und gespielt wird es von der in Donauwörth geborenen und aufgewachsenen Veronika Eberle, die seit Jahren mit weltweit führenden Orchestern konzertiert. Sie spielt die 1706 gebaute Stradivari-Geige „Dragonetti“. Zum Weihnachtskonzert am 17. Dezember gibt es Musik von und über Johann Sebastian Bach – darunter auch ganz moderne Werke, interpretiert von Duo Andrea Ritter und Daniel Koschitzki und von Zohar Lerner. Zudem gibt es ein Wiedersehen mit Ruben Gazarian, der bis 2018 Chefdirigent des WKO war.

Martin Stadtfeldt spielt mit dem Württembergischen Kammerorchester

„Erfolgsgeschichten“ lautet der Titel des März-Konzerts, das neben Bach und Händel (unter anderem mit der Händel-Ode „Eternal source of light divine“) auch dem 2007 in München verstorbenen Komponisten Harald Genzmer gewidmet ist, dessen Konzert für Trompete, Klavier und Streicher in einer besonderen Besetzung zu erleben sein wird: mit der österreichischen Trompeterin Selina Ott und mit Martin Stadtfeld, der nach dem „Play&Conduct“-Prinzip als Klaviersolist und Dirigent gleichzeitig auftritt.

Mit dem Auftakt zu einer Reihe, die sich über zwei Spielzeiten erstrecken wird und die die Solokonzerte des ungarischen Komponisten György Ligeti dem Ulmer Publikum nahebringen will, wartet das unter Leitung von WKO-Chefdirigent Case Scaglione stehende Konzert im April 2021 auf. Solistin des Anfang der 90er-Jahre komponierten Violinkonzerts, das schon als vielleicht spannendstes Violinkonzert seit Beethoven bezeichnet wurde, ist Leila Josefowicz, eine kanadische Spezialistin für Neue-Musik.

Im Kornhaus gibt es am 12. Juli ein Rendezvous mit dem WKO

Schon bald aber, so Rainer Neumann, soll es ein Lebenszeichen des Kammerorchesters an sein Ulmer Publikum geben: Am 12. Juli lädt das WKO seine Abonnenten und Abonnentinnen bei freiem Eintritt ins Kornhaus zu einem kammermusikalischen Rendez-vous, in dessen Rahmen er sich – moderiert von Cosima Obert – vorstellt. Aufgrund der epidemiebedingten geringen Platzkapazität ist eine Anmeldung erforderlich. Das Programm wird mehrmals an jenem Sonntagnachmittag gespielt werden. Alle Abonnenten erhalten vorher Informationen. Ein großer Wunsch Rainer Neumanns ist es, dass sich in Ulm ein Förderverein des WKO oder ein ähnliches Netzwerk bildet.

Tickets: Konzertkarten und Abonnements sind ab 15. August bestellbar.

