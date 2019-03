12:30 Uhr

Das historische Stadttheater wird zur gemischten Sauna

Die Schauspielgruppe des FV Weißenhorn bringt ein turbulentes Stück auf die Bühne. Wer das Ensemble sehen möchte, muss sich beeilen.

Von Andreas Brücken

Wenn die Schauspielgruppe des FV Weißenhorn auf der Bühne steht, dann können sich die Besucher auf lustige Stunden einstellen. Derzeit laufen die Proben im historischen Stadttheater zum aktuellen Stück „Die g’mischte Sauna“ auf Hochtouren.

Angeregt diskutieren in der Gaststube von Wirt Xaver (Silke Heider) der Bürgermeister, gespielt vom Weißenhorner Theater-Urgestein Karl-Heinz Vogel, der Bäcker Florian (Christian Erseg), der Metzger Franz (Markus Fitzel) und Jérôme, der Friseur (Wolfgang Vogel). Die Gemeinderäte überlegen, womit man die Feriengäste in den Ort locken könnte. Als das Stichwort „Sauna“ fällt, sind sich die Herren bald einig, dass solch eine delikate Örtlichkeit im Nachbarort in Augenschein genommen werden sollte. Doch leider sind die Herrschaften nur klägliche Pantoffelhelden statt gestandene Mannsbilder. Also findet die Exkursion in die benachbarte Sauna unter strengster Geheimhaltung vor den Ehefrauen statt. Doch der Ausflug entwickelt sich zur Katastrophe, als sich nach der Rückkehr herausstellt, dass dem Bürgermeister die Brieftasche und dem Bäcker die Unterhose abhanden gekommen sind.

Klägliche Pantoffelhelden und resolute Ehefrauen

Klar, dass die resoluten Ehefrauen ihre Männer nicht gerade zärtlich in Empfang nehmen. Hatten die Männer doch vorgegeben, dass sie eine Zuchtviehausstellung besuchen würden. Iris Dobner, in der Rolle der Bürgermeistergattin Theres, Bettina Kunze als Wirtin Ida und Katharina Ryll als Hedwig spielen die bösen Ehefrauen. So nimmt die turbulente Handlung schnell Fahrt auf und endet schließlich doch noch mit einem Happy End für das jugendliche Liebespaar Basti (Robin Theres) und Leni (Lucy Kunze).

Marion Fitzel und Beatrix Vogel sind als Maskenbildnerinnen für das gute Aussehen der Schauspieler zuständig. Wolfgang Vogel hat das aufwendige Bühnenbild in den vergangenen Wochen erstellt und Heike Benz souffliert den Schauspielern ein. Karl-Heinz Vogel versichert jedoch: „Der Text sitzt.“

Wer das Ensemble sehen möchte, muss sich beeilen: Einige Aufführungstermine sind bereits ausverkauft. Gespielt wird an den Samstagen 9., 16., 23. und 30. März sowie an den Freitagen 15., 22. und 29. März. Weitere Aufführungen finden am Freitag, 5. April, und Samstag, 6. April, statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten können bei der Versicherungsagentur Degant und Stegmann, Hauptstraße 12 in Weißenhorn, gekauft werden.