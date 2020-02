14:00 Uhr

Die Beach Boys spielen beim Wiley-Open-Air

Die Beach Boys werden am Donnerstag, 25. Juni, beim Wiley-Open-Air im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm auftreten. Ab sofort gibt es Karten.

Sie sind die wohl größte amerikanische Band der 1960er und frühen 1970er Jahre und waren Amerikas Antwort auf die britische Invasion der Beatles und Rolling Stones: Die Beach Boys. Die Band wird am Donnerstag, 25. Juni, ab 20 Uhr beim Wiley-Open-Air im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm auftreten. Das Motto: "12 Sides of Summer".

„Vor über fünfzig Jahren haben wir etwas sehr Großes begonnen“, sagt Brian Wilson. "Und jetzt feiern wir das ganz groß alle zusammen."

Die Beach Boys treten im Juni im Wiley-Sportpark auf

"Es ist einfach wunderbar, dass wir als eine Gruppe von jungen Leuten, die nichts über Ruhm oder Geld wussten, angefangen haben“, sage Mike Love. „Wir wussten nur, dass wir gerne zusammen Musik machen und Harmonien schaffen. Es ist ziemlich erstaunlich, dass wir so ein großer Teil der amerikanischen Musikkultur geworden sind.“

Sieben weltweite Nummer-1-Hits und mehr als 50 Hits haben die Beach Boys insgesamt hingelegt. Ob nun „Surfin´USA“, „Fun Fun Fun“, „Help Me, Rhonda“, „Barbara Ann“ oder „Sloop John B“ - diese Welthits kennt wohl fast jeder.

Die Beach Boys kommen mit einem großen Koffer voller Surfsound für drei Shows nach Deutschland. Das einzige Konzert im Süden Deutschlands ist im Wiley-Sportpark in Neu-Ulm.

Ab sofort gibt es Karten für die Beach Boys in Neu-Ulm

Mit den Beach Boys komplettieren Allgäu Concerts und Donau 3 FM die Konzertserie Wiley-Open-Air 2020. Am Samstag, 27. Juni, gastiert Weltstar Sting und zwei Tage zuvor fliegen die Beach Boys aus Los Angeles ein. Damit ist es den Veranstaltern erstmals gelungen, die aufwendige Infrastruktur des Wiley-Geländes voll auszulasten.

Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 7. Februar, um 12 Uhr exklusiv bei Eventim. Ab Montag, 10. Februar, gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Allgäu Concerts Tickets zu kaufen. (az)

