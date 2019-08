Die Spider Murphy Gang macht Alarm in Senden

Plus Die Münchner sorgen mit ihren Hits beim Jubiläumsfest des FV Senden für Stimmung in der Eislaufanlage – vor 1200 begeisterten Besucher. Der Abend zuvor verlief für die Organisatoren weniger erfreulich.

Mit einem ganzen Festival-Wochenende hat der Fußballverein Senden von Freitag bis Sonntag sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Doch in Erinnerung wird vielen Sendenern vor allem ein Abend bleiben: Zum Highlight, der Party mit den Rock-Senioren der „Spider-Murphy Gang“, kamen rund 1200 Besucher und feierten die bayerischen Kult-Rocker begeistert.

„Mir zian unsre Rock ’n’ Roll-Schuah ned aus – die nächsten zehn oder 20 Jahr ned“, erklärte Leadsänger Günther Sigl gleich zu Beginn des Konzerts und stimmte die Fans damit auf den Fahrplan der nächsten zwei Stunden ein. Und spätestens als die sechs Vollblut-Musiker den „Frosch im Hois und Schwammerl in die Knia“ besangen, gab’s kein Halten mehr in der Eislaufanlage: Vor allem die großen Hits der Spider Murphy Gang aus den 80ern brachten die Stimmung zum Kochen.

Die Spider Murphy Gang wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet

Kein Wunder, denn ihren „original bayerischen Rock ’n’ Roll“ präsentierten dieser Bühnen-Routiniers mit gewohnter Leidenschaft – obwohl sie erstens nicht mehr in Originalbesetzung unterwegs und zweitens größtenteils im Rentenalter angekommen sind. Schließlich blickt die 1977 in München gegründete Band mittlerweile auf eine mehr als 40-jährige Geschichte zurück. Alter tut der musikalischen Passion ja bekanntlich keinen Abbruch. Und so zeigten sich Frontmann Sigl und die Gitarristen Barny Murphy und Willie Duncan als starkes Team, das den Dialog mit dem Publikum aus dem Effeff beherrscht.

Besonderen Eindruck machte aber auch Schlagzeuger Andreas Keller mit einem minutenlangen und fulminanten Solo bei „Scheene blaue Augn“, für das ihn die Zuschauer lang anhaltend bejubelten. Ludwig Seuss beeindruckte am Keyboard und Otto Staniloi brillierte als Ein-Mann-Horn-Section an diversen Blasinstrumenten. Klar, dass im Lauf der knapp zweistündigen Show sämtliche Hits von „Skandal im Sperrbezirk“ über „Herzklopfen“ bis zu „Mir san a bayerische Band“ erklangen. „Wir kommen jetzt jedes Jahr“, kündigte Sigl zum Schluss scherzhaft an, und die Fans erklatschten sich mehrere Zugaben, bevor sie bei der Ü30-Party der Fußballer weiterfeierten.

Zum Auftritt der Partyband Rockspitz kommen am Freitag nur wenige Zuhörer

Vorangegangen war dem Konzertabend bereits ein Musik-Event am Freitag, das die Erwartungen des FV allerdings nicht erfüllte. Denn es kamen nur rund 150 Besucher zum Auftritt der Partyband Rockspitz. „Die Leute die da waren, haben es nicht bereut, die Band hat richtig aufgedreht und die Stimmung war super“, berichtete Nicol Fischäß aus dem Organisationsteam des FV.

Am Samstagnachmittag dann boten die Sportler speziell Familien unterhaltsame Stunden mit dem Kindernachmittag, wo unter anderem Fußball-Minigolf, Kinderschminken, eine Tanzeinlage und der Auftritt einer spaßigen Hexe geboten waren. Dabei fiel der Zuspruch gut aus, berichtete Fischäß, „mehr Kinder hätten es fast nicht sein dürfen“. Und auch am frühen Samstagabend, als die Band Firebound die Besucher auf einen rockigen Abend einstimmte, füllten sich die Plätze rasch.

Für den FV Senden bedeutet das Jubiläumsfest einen großen Aufwand

Zu Ende ging das Festival-Wochenende am Sonntag mit einem gemütlichen Frühschoppen und Blasmusik von der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg. Für die Organisatoren endete damit eine ziemlich arbeitsreiche Zeit, denn für das Jubiläumsfinale hatten die Hobbysportler lange geplant und die letzte Woche genutzt, um in der Eislaufanlage alles fürs Fest aufzubauen. Bei der Verpflegung der Besucher waren sie aber nicht allein: Freiwillige der Musikvereinigung und des Benefiz-Vereins „Heart for Life“ sowie der jungen Fußballmannschaft „Dynamo Weizensilo“ halfen fleißig mit.

Für den FV Senden mit seinen insgesamt 400 Mitgliedern war die tagelange Geburtstagsfeier das bislang größte selbst veranstaltete Event, hatte Vorsitzender André Lutz schon im Vorfeld berichtet. Auf ihre 100-jährige Vereinshistorie hatten die Fußballer bereits Ende Juni bei einem Gala-Abend im Sendener Bürgerhaus zurückgeblickt und dafür unter anderem ein kleines Fußball-Museum aufgebaut.

