vor 20 Min.

Ein Buch über Hexen, Herren und Heilige

Vier Autoren stellen im Weißenhorner Heimatmuseum eine Biografie über den Geistlichen Sebastian Sailer vor. Es ist ein Stück schwäbischer Geschichte.

Von Anne-Lena Leidenberger

Braucht es das Buch wirklich? Diese Frage stellte Ulrich Scheinhammer-Schmid in seiner Eingangsrede rhetorisch in die Runde, die sich am Dienstagabend zur Buchvorstellung des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn versammelt hat. Ja, lautete die Antwort von Scheinhammer-Schmid, Mitautor und Herausgeber des Buches „Hexen, Herren, Heilige“. Denn man halte ein wichtiges Stück schwäbischer, und vor allem Weißenhorner Geschichte und Kultur fest.

Die Biografie zeichnet das Leben von Sebastian Sailer nach, einem in Weißenhorn geborenen Pfarrer, Prediger und Gelehrten. Der Prämonstratenser, der im 18. Jahrhundert lebte und wirkte, wurde durch seine Komödien in oberschwäbischem Dialekt und die Begründung der schwäbischen Mundartdichtung bekannt. Sailer (1714-1777), der auch Namensgeber einer Straße in Weißenhorn ist, wurde bereits 2014 in einer Ausstellung im Weißenhorner Heimatmuseum gewürdigt.

Seine Biografie ist nun dem Ehepaar Christel und Anton H. Konrad gewidmet, dem der Band am Dienstag feierlich übergeben wurde. Der Weißenhorner Verleger und seine Frau haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in vielfältiger Weise mit der schwäbischen Kultur und Sailers Geschichte beschäftigt.

Den Grundstein für die Sailer-Biografie legte einst der 1931 verstorbene, schwäbische Pfarrer Moritz Johner, der die Referate und Werke des Geistlichen gesammelt und kommentiert hatte. Ulrich Scheinhammer-Schmid ließ dies am Dienstag auf humorvolle Art und Weise in seine Dankesrede einfließen. Pfarrer Johner habe einen Brief aus dem Himmel ins Heimatmuseum gesandt, sagte er. „Herr Konrad, ich grüße Sie von meiner Wolkenbank in der Sebastian-Sailer-Gasse. Danke für die Rettung meines Werkes“, las Scheinhammer-Schmid aus dem imaginären himmlischen Brief vor.

Der Herausgeber und Mitautor gab während der Buchvorstellung außerdem einen Überblick über die einzelnen Kapitel und Mitautoren der Sailer-Biografie. Die Feierlichkeiten beenden wolle er, sagte Scheinhammer-Schmid, mit einem etwas abgewandelten Zitat von Sebastian Sailer: „Nimm, kauf und lies“. Nach einem letzten traditionellen schwäbischen Klostermusik-Stück begann der informelle Teil der Veranstaltung, bei dem die Gäste einen ersten Blick in die vom Museumsverein im Eigenverlag veröffentlichte Biografie werfen konnten.