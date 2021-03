vor 33 Min.

Ein Gestaltungsplan für den Pfaffenhofer Ortskern soll her

Wie sich der Ortskern von Pfaffenhofen in den kommenden Jahren verändern soll, wird in einem neuen Entwicklungskonzept festgelegt.

Plus Für die Gestaltung des Ortskerns von Pfaffenhofen will der Gemeinderat ein Konzept entwickeln lassen. Auch das Rothufer soll in diesem Zuge umgestaltet werden.

Von Quirin Hönig

Mit verfallenen, leeren Häusern möchte sich keine Gemeinde schmücken. Um dagegen vorzugehen, beriet der Gemeinderat der Marktgemeinde Pfaffenhofen in seiner jüngsten Sitzung über die Erstellung eines sogenannten integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK). Dieses entspricht den im vergangenen Jahr überarbeiteten Bestimmungen der Städtebauförderung und soll auch Wohnungsnot und Klimawandel eindämmen.

Pfaffenhofen: Was genau soll für den Ortskern erarbeitet werden?

Da es sich bei dem ISEK um ein relativ neues Planungsinstrument handelt, erläuterte Marc Schelbert vom Sachgebiet Stadtbauförderung bei der Regierung von Schwaben den Gemeinderäten die Details in einem Online-Vortrag. In dem Konzept soll die Entwicklungsstrategie der Gemeinde für die kommenden zehn bis 15 Jahre festgelegt werden. Dabei sollen durch enges Zusammenwirken von Politik, Verwaltung und Bürgern mögliche Konflikte bereits in der Planung vermieden werden. Beispielsweise können anhand des ISEK neue Verkehrswege so geplant werden, dass die Anwohner nicht durch ein höheres Lärmaufkommen gestört werden. Außerdem ist das Konzept eine Voraussetzung, um weitere städtebauliche Förderungsmittel von Landes- und Bundesregierung zu erhalten.

Ein ISEK wird über fünf Stufen erstellt. In der Bestandsanalyse werden die bereits vorhandenen städtebaulichen Planungen und Konzepte sowie der Baubestand betrachtet. Im nächsten Schritt sollen die örtlichen Potenziale und Einschränkungen herausgefunden werden, damit auf der dritten Stufe die Ziele der städtebaulichen Entwicklung und die Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, festgelegt werden können. Anschließend wird ein Rahmenplan erarbeitet, in welchem die einzelnen Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Zum Schluss wird in einem Durchführungskonzept bestimmt, welche Maßnahmen Vorrang vor anderen haben und wie diese finanziert werden.

Pfaffenhofen soll fahrradfreundlicher werden

Als Basis des ISEK für Pfaffenhofen soll der Entwicklungsplan "Neue Mitte" von 2003 dienen, in dem der Ortskern als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde. Dieser wurde zwei Jahre später um das Ufer der Roth erweitert. In dem neuen Konzept sind unter anderem Verbesserungen der inner- und überörtlichen Radverkehrsanbindung, mehr Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer und eine Förderung der Mobilität abseits des Autos vorgesehen. Der Marktgemeinderat beschloss die Erstellung eines ISEK einstimmig. Die Verwaltung soll nun eine vorbereitende Untersuchung durchführen, damit das Sanierungsgebiet neu ausgewiesen werden kann.

