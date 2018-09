07:00 Uhr

Ein Wappen, das jeder Weißenhorner tragen kann

So sieht eines der neuen Weißenhorner Wappensymbole aus.

Die Stadtverwaltung stellt künftig Symbole zur freien Verfügung, mit denen Vereine ihre Verbundenheit zu Weißenhorn ausdrücken können.

Von Jens Noll

Drei silberne Jagdhörner mit goldenen Beschlägen und verschlungenen goldenen Schnüren, die waagrecht übereinandern auf rotem Grund angeordnet sind: So sieht bekanntlich das Weißenhorner Stadtwappen aus. Um ihre Verbundenheit zur eigenen Stadt zu zeigen, fragen vor allem Vereine und Organisationen immer wieder bei der Stadtverwaltung an, ob sie das Wappen verwenden dürfen. Bislang war das genehmigungspflichtig, der Hauptausschuss des Stadtrats musste den Anträgen zustimmen. Künftig wird das Prozedere anders verlaufen – und einfacher.

Auf ihrer Internetseite stellt die Stadt künftig kostenlos verschiedene Wappensymbole zum Herunterladen bereit. Diese können Vereine, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen kostenfrei verwenden. „Ich finde die Muster sehr schön“, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst im Stadtrat. „Jeder kann sie herunterladen, wenn er sie nicht unsittlich verwendet.“ Einstimmig hat das Gremium eine entsprechende Satzung verabschiedet, die in den nächsten Tagen in Kraft treten soll.

Nur die Stadt darf das offizielle Wappen führen

In vereinfachter Form stellen diese Symbole, entworfen vom Weißenhorner Designer Norbert Riggenmann, das Stadtwappen mit den drei Jagdhörnern dar. Da nicht jede Vereinsfarbe zu rot passt, gibt es auch Versionen in schwarz-weiß. Und, da sich Weißenhorn ja auch Fuggerstadt nennen darf, zwei Versionen mit dem stilisierten Porträt Jakob Fuggers. Für dessen Verwendung will sich die Verwaltung allerdings noch die Zustimmung der Familie Fugger einholen, zu der die Stadt ein gutes Verhältnis pflegt, wie Fendt sagte.

Auch Herbert Richter (SPD) lobte die Entwürfe als „sehr gelungen“. Zudem begrüßte er, dass die neue Satzung nun auch klar regelt, wer außer der Stadt wie bisher auf Antrag das offizielle Wappen in Ausnahmefällen abdrucken oder anderweitig verwenden darf. So ist unter anderem eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ausgeschlossen, ebenso eine missbräuchliche Nutzung, etwa im Zusammenhang mit verfassungsfeindlichen Inhalten. Normalerweise ist nur die Stadt selbst berechtigt, das gesetzlich geschützte Hoheitszeichen zu führen.

Auf Anregung von Michael Schrodi (CSU) beschloss das Gremium auch eine kleine Vorgabe für die alternativ angebotenen Wappensymbole: Wer eines davon verwenden möchte, soll die Stadt vorher darüber informieren. Es sei sinnvoll zu wissen, was damit gemacht wird, sagte Schrodi.

Für Vereine, die bisher schon eine Genehmigung hatten, das offizielle Stadtwappen zu tragen, ändert sich durch den Beschluss nichts.

