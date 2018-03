vor 37 Min.

Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Einbrecher erwischte die Polizei in Illerberg (Symbolfoto).

Ein Anwohner hatte verdächtiges Treiben im Nachbarhaus bemerkt und die Polizei informiert. Die Täter waren jedoch nicht gerade ausgebuffte Profis.

Auf frischer Tat ertappt worden sind zwei Einbrecher am Sonntag in Illerberg. Am frühen Morgen hatte ein Anwohner Im Obereschle gemeldet, dass er im Nachbarhaus Taschenlampen gesehen hat. Dies kam dem aufmerksamen Nachbarn merkwürdig vor, da die Bewohner sich derzeit im Urlaub befinden. Sofort fuhren mehrere Streifen zu dem Gebäude. Bei der Überprüfung des Anwesens stellten die Polizisten auf der Rückseite ein eingeschlagenes Fenster fest, im Haus sichteten sie zwei Täter. Einer der beiden legte sich nach Ansprache der Beamten widerstandslos auf den Boden und konnte festgenommen werden. Der andere versuchte über den Wintergarten zu fliehen, doch nach wenigen Metern wurde er eingefangen.

Die beiden mit Skibrille und Sturmhauben vermummten Täter hatten Einbruchswerkzeug wie Schraubendreher und ein Brecheisen dabei. Die Polizei fand bei ihnen eine Geldbörse und ein Parfümfläschchen. Der Gesamtwert der Beute wird auf circa 100 Euro geschätzt. Der Schaden am Fenster beträgt rund 500 Euro.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Tätern um zwei 17-Jährige. Nach den ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst wurden die beiden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. (az)