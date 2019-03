14:15 Uhr

Einbruch in Tankstelle: Polizei sucht Täter

Nach einem Einbruch in einer Tankstelle in Ehingen im Januar sucht die Polizei mit einem Bild nach den Verdächtigen. Eine Überwachungskamera filmte die Männer.

Drei maskierte Männer haben Mitte Januar bei einem Einbruch in Ehingen eine größere Menge Zigaretten erbeutet. Die Verdächtigen machten sich nach Angaben der Polizei am 12. Januar zwischen drei und fünf Uhr an einer Tankstelle in der Riedlinger Straße zu schaffen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so ins Innere.

Die Einbrecher stahlen Zigaretten in Stangen und in einzelnen Schachteln. Ihre Beute packten sie in Plastiksäcke und flüchteten. Überwachungskameras filmten die Unbekannten. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler sind auf der Suche nach den Tätern und bitten Zeugen um Hilfe:

- Wer hat an dem Samstag im Bereich der Riedlinger Straße in Ehingen verdächtige oder maskierte Personen beobachtet?

- Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

- Wer kann Hinweise zu den Personen auf dem Foto geben, mit dem die Polizei nach den Unbekannten fahndet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ulm unter der Telefon Nummer 0731/188-0 zu melden. (az)

