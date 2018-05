05:51 Uhr

Einst Notlösung, jetzt gutes Miteinander

Vor 40 Jahren gründeten Pfaffenhofen und Holzheim ihre Verwaltungsgemeinschaft. Ein Blick zurück.

Von Willi Baur

Die Erfolgsgeschichte, wie Pfaffenhofens Bürgermeister Josef Walz es nennt, begann vor 40 Jahren. Am 1. Mai 1978 haben sich der Markt Pfaffenhofen und die Gemeinde Holzheim zur Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen. Auch Holzheims Bürgermeisterin Ursula Brauchle ist für die Entwicklung dankbar.

Walz ist Vorsitzender der VG. „Am Anfang war es sicher keine Liebesheirat, eher eine Vernunftehe“, beurteilt er die ersten Jahre der Kooperation. Obwohl seinerzeit bekanntlich noch nicht im Amt, kennt der 63-Jährige die Umstände: vom Hörensagen, aus Zeitungsartikeln, Akten und anderen Quellen.

Gleiches gilt für seine Holzheimer Kollegin, persönlich noch direkter mit der VG-Gründung verbandelt. „Es gab ja damals keine Alternative“, weiß Brauchle, deren Vater Georg Heß als Bürgermeister die Gemeinde sozusagen in die Partnerschaft gerettet hat. Denn: „Eine Eingemeindung wollten wir nicht, vielmehr unsere Eigenständigkeit erhalten.“ So sei eben in Abstimmung mit dem damaligen bayerischen Innenminister Bruno Merk die Verwaltungsgemeinschaft als Lösung vereinbart worden, „im Nachhinein betrachtet für uns ein absoluter Glücksmoment“.

Profitieren durch starke Verwaltung

Brauchle, wie ihr Kollege jetzt 63, ist von den Vorteilen nach wie vor überzeugt: „Wir konnten unsere Entwicklung selbst steuern und wir konnten unseren speziellen Charakter wie unsere Identität bewahren, ein wichtiges Element für das ehrenamtliche Engagement am Ort.“ Nicht minder wichtig aber: „Zugleich profitieren wir seither von der Unterstützung durch eine leistungsfähige Verwaltung“, sagt die seit 2012 amtierende Bürgermeisterin, damit schon vierte Chefrepräsentantin Holzheims in der Gemeinschaftsversammlung nach Heß sowie ihren weiteren Vorgängern Helmut Mebus und Franz Wegele.

Walz dagegen hat schon 1990 Erwin Bürzle als Bürgermeister und VG-Chef abgelöst, kennt insofern bestens die Vorteile für den Markt und dessen Einwohnerschaft: „Wir können jetzt alle Bereiche einer zeitgemäßen Kommunalverwaltung abdecken, unsere Bürgerinnen und Bürger finden für alle Belange kompetente Ansprechpartner“, betont er. Nennenswerte Probleme in der Zusammenarbeit kann er nicht ausmachen. „Dass es manchmal knirscht, ist doch normal“, weiß der erfahrene Kommunalpolitiker, „konträre Meinungen gehören zum Leben“. Gleichwohl seien beide Seiten um einen vertrauensvollen Umgang bemüht. Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Wir stellen auch mal eigene Dinge hintan, um Holzheim nicht zu vernachlässigen.“

Früher hat es in Sitzungen gelegentlich gekracht

Ebenso normal sind für die Verantwortlichen die in den vier Jahrzehnten verzeichneten Veränderungen, festzumachen mitunter auch an den handelnden Personen. Dass es zwischen den Chefs der ersten VG-Generation bei Sitzungen gelegentlich kräftig gekracht hat, war nie ein Geheimnis. Dass die Meinungsverschiedenheiten anschließend stets beim gemeinsamen Bier in der „Taverne“ wieder ausgeräumt wurden, auch. Noch gravierender für das Tagesgeschäft freilich war der technische Wandel. 1978 gab es weder Computer noch Internet, nicht einmal ein Fax, die Pfaffenhofener Verwaltung residierte noch im Pfarrhaus, Akten lagerten dort auch in der Badewanne. Heute reduzieren moderne Kommunikationsmittel den Verkehr auf der Landstraße.

Nur so vermag das Personal den gewachsenen Anforderungen gerecht zu werden, inhaltlich wie zahlenmäßig. Ob Hauptamt, Bauamt oder Finanzwesen: Mit der Einwohnerentwicklung einher ging stets jene der Fallzahlen. Von knapp 4600 auf jetzt fast 7300 Menschen wuchs seit der VG-Gründung die Bevölkerung Pfaffenhofens, das damalige 1200-Seelen-Dorf Holzheim nähert sich nun der 1900er-Grenze.

Themen Folgen