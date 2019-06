vor 3 Min.

Einsteins Erkenntnisse, einfach erklärt

Die Mitmach-Ausstellung "Einstein inside" rund die Relativitätstheorie begeistert ihre Besucher in Ulm – auch wenn viele nur zufällig da sind.

Von Dagmar Hub

Im Dezember übernahm die Stadt Ulm die Räume des ehemaligen Sportladens „58“ am Münsterplatz. Das erste Projekt dort widmet sich dem hundertsten Geburtstag der Allgemeinen Relativitätstheorie des in Ulm geborenen Physik-Nobelpreisträgers Albert Einstein. Viel Werbung wurde für „Einstein inside“ nicht gemacht, und in den letzten Minuten vor der Eröffnung der interaktiven Multimedia-Mitmachausstellung blickte Ingo Bergmann, der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation in Ulm, am Donnerstagnachmittag gespannt zur Tür. Würde das neue Experimentierfeld der Stadt angenommen werden? Und das speziell an einem Feiertagsnachmittag?

Um es vorwegzunehmen: Schon wenige Minuten, nachdem sich die Türen geöffnet haben, probieren Interessierte an allen Stationen der Wander-Mitmachausstellung die Möglichkeiten aus, die die Technologie gibt, um Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie vom Abstrakten ins Vorstellbare zu holen. Die erste, die durch die Tür schreitet, ist Eliane Züllig aus Zürich. Sie und ihr Ehemann Hansueli gingen zufällig am Gebäude des ehemaligen „58“ vorbei, ein bisschen frustriert, weil sie eigentlich als eine der letzten Stationen ihrer Deutschlandreise das Museum für Brotkultur hatten besuchen wollen – und feststellen mussten, dass dieses erst Anfang Juli neu eröffnet wird. Vom Besuch stattdessen bei „Einstein inside“ ist das Schweizer Ehepaar sehr angetan. „Ich habe schon viele Modelle zur Raum-Zeit-Krümmung gesehen“, sagt Hansueli Züllig, „aber das hier ist wirklich interessant!“

Mitmach-Ausstellung "Einstein inside" in Ulm

Zufällig in der Ausstellung landete auch Vivienne Hörmann aus Leutkirch. Die Zwölftklässlerin muss in den nächsten Tagen an ihrem Gymnasium ein Referat über Einstein und die Relativitätstheorie halten und wollte sich in Ulm eigentlich nur Stellen ansehen, die einen Bezug zum berühmten Physiker haben. Dann entdeckte sie die Hinweise zur Mitmach-Ausstellung und fotografiert und probiert begeistert. „Optisch kommen die Erklärungen zur Relativitätstheorie sehr eindrücklich und verständlich rüber, und das ganze technische Equipment macht auch Spaß“, lobt sie.

Eine der ersten Besucherinnen, die sich auf den Sitz wagen, der Gravitationswellen verstehbar machen soll, ist ebenfalls Schülerin. „Das ist eine total coole Erfahrung“, berichtet sie nach dem Schüttel-Experiment. „Aber eine Minute würde ich mich da nicht draufsetzen!“

Die Relativitätstheorie von Albert Einstein steht im Mittelpunkt der Schau in Ulm

Ein Ehepaar steht vor den Schautafeln, die anschaulich zum Thema „Schwarzes Loch“ erklären, wie man sich eine halbe Million Erden zusammengequetscht auf eine Kugel von 20 Kilometern Durchmesser vorstellen kann, schneller rotierend als ein Küchenmixer. Überhaupt, Geschwindigkeit: Eines der spannendsten Experimente ist jenes, bei dem man in einer Simulation maximal mit Lichtgeschwindigkeit durch eine Stadt düsen kann. Die Häuser biegen sich, Balken der Fachwerkhäuser scheinen gekrümmt und bauchig. Neben dem Experiment schildern Schautafeln und Kurzfilme den Laufzeiteffekt des Lichts und seine Auswirkung auf das, was der Mensch sieht. „Das ist toll gemacht, sehr aufwendig, zu einem echten Verständnis helfend“, sagt ein Besucher.

Inzwischen drückt Ingo Bergmann lächelnd den Startknopf eines Versuchsaufbaus, bei dem der Ausstellungsbesucher erfährt, dass im Vakuum die Fallgeschwindigkeit aller Dinge gleich ist. Er sei sehr positiv überrascht vom Besucherandrang, sagt Bergmann. „Der Versuch, die Räume auch an Sonn- und Feiertagen zu öffnen, und die Akzeptanz beim Publikum helfen uns bei der Weiterentwicklung für neue Projekte.“

„Einstein inside“ ist von Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und geht bis zum 25. August. Im ehemaligen „58“ fand auch der Flugsimulator „Birdly“ ein neues Zuhause.