Frau mit Hehlerware bei Oberelchingen erwischt

Eine 34-Jährige wird bei einer Verkehrskontrolle mit zwei offenbar gestohlenen Parfümfläschchen erwischt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Hehlerei.

Im Rahmen der Schleierfahndung haben Beamte der Neu-Ulmer Verkehrspolizei am Mittwochabend ein bulgarisches Auto zur Kontrolle auf der A8 Höhe Oberelchingen angehalten. Bei der Insassenkontrolle fanden sie bei einer 34-jährigen Frau zwei hochwertige Parfümfläschchen mit der Aufschrift „Tester“. Diese Fläschchen gelangen auf legalem Weg nicht in den Handel.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Hehlerei

Auf die Frage hin, wie sie in den Besitz dieser Fläschchen gelangt sei, gab die Frau an, dass sie diese auf einem Parkplatz in Böblingen von einer unbekannten Frau gekauft habe. Das offensichtliche Diebesgut stellten die Beamten sicher und leiteten gegen die 34-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei ein. (AZ)

