Elchingen

vor 32 Min.

In Oberelchingen entsteht eine neue Kita für bis zu 120 Kinder

Beim Spatenstich für die neue Kita in Oberelchingen, Am Bildstöckle 1 (von links): Ortsbaumeister Frank Apel, Geschäftsleiter Peter Botzenhard, Alexander Müller, Geschäftsführer Blautal Bauunternehmen, Architekt Frank Jüttner, Bürgermeister Joachim Eisenkolb, Pfarrer Sebastian Nößner und Kindergartenleiterin Nadine Weiß-Heinemann.

Plus In Elchingen gibt es immer mehr Kinder, deshalb wächst der Bedarf an Betreuungsplätzen. So soll die neue Kita einmal aussehen.

Von Stefan Kümmritz

Der Spatenstich ist erfolgt, jetzt kann es mit den Arbeiten für die neue Kindertagesstätte in Oberelchingen südlich der Grund- und Mittelschule richtig beginnen. Momentan laufen die Erdaushubarbeiten, das Gebäude selbst soll bis Ende des kommenden Jahres fertig sein, vorausgesetzt, es gibt keine Materialengpässe und das Wetter spielt halbwegs mit. Der Bedarf jedenfalls ist groß.

