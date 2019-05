vor 53 Min.

Fachkräfte weiterhin dringend gesucht

Viele offene Stellen gibt es in der Schweißtechnik.

Mehr als 1900 offene Stellen gab es im Mai im Landkreis. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 2,1 Prozent

Wenig Veränderung auf dem Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm lag im Mai unverändert bei 2,1 Prozent. Derzeit sind im Landkreis 2160 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 31 mehr als im April und 145 mehr als vor einem Jahr. Damals lag die Quote bei 2,0 Prozent. „Wichtig bei der Arbeitsmarktanalyse ist, nicht nur die Arbeitslosenquote zu betrachten“, betont Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführer der Donauwörther Arbeitsagentur, die auch für den Landkreis Neu-Ulm zuständig ist. Denn: „Erst der Vergleich der Arbeitslosenzahl vom aktuellen zum Vorjahresmonat zeigt, dass die konjunkturelle Arbeitslosigkeit zunimmt.“

In fast allen Branchen werden derzeit vorwiegend Fachkräfte gesucht. Über 1900 freie Stellen waren im Mai im Landkreis unbesetzt. „Die Herausforderung für uns ist, dass die Nachfrage von Arbeitskräften oft nicht mit den Qualifikationen der Arbeitssuchenden zusammenpasst. Lebenslanges Lernen muss eine Selbstverständlichkeit werden“, sagt Paul. Offene Stellen gibt es vor allem in der Schweiß- und Verbindungstechnik, in der Lagerwirtschaft, im Metallbau und bei Berufskraftfahrern.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm, zu dem die Landkreise Alb-Donau und Biberach sowie der Stadtkreis Ulm zählen, blieb die Arbeitslosenquote im Mai ebenfalls stabil – sie lag wie bereits im April bei 2,3 Prozent. „Der Verlauf der Arbeitslosigkeit ist saisonal eher unüblich“, berichtete Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur Ulm. In den Vorjahren war von April auf Mai eine Abnahme der Arbeitslosigkeit zu beobachten. „Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf eine Überprüfung von Statusangaben zur Arbeitslosigkeit in den Jobcentern zurückzuführen“, so der Agenturleiter.

Am Stellenmarkt im Bereich der Agentur für Arbeit Ulm ist die Zahl der Neumeldungen mit 1325 Angeboten zum dritten Mal infolge rückläufig. Auch: „Regionale Arbeitgeber reagieren mit Zurückhaltung auf die aktuellen konjunkturellen Unsicherheiten.“ Der Agenturchef ergänzt: „Der Stellenbestand ist mit über 6000 offenen Arbeitsangeboten nach wie vor überdurchschnittlich.“ Das Thema Fachkräftesicherung und -gewinnung bleibe in der Region akut.

Im Stadtgebiet Ulm waren 2320 Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das sind 42 Frauen und Männer mehr als im April und 85 mehr als noch im Mai vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist aber auch hier stabil: Sie liegt stabil bei 3,2 Prozent. (az)

