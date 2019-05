15:00 Uhr

Fahranfängerin bemerkt Stau auf der A7 zu spät: Zwei Verletzte

Am Stauende auf der A7 bei Holzheim hat es am Freitagnachmittag gekracht..

Wegen eines Auffahrunfalls auf der Autobahn bei Holzheim wurde ein Strafverfahren gegen eine 18-Jährige eingeleitet.

Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der A7 bei Holzheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 18-jährige Fahranfängerin mit ihrem Auto in Richtung Füssen unterwegs. Dabei bemerkte sie zu spät, dass sich der vor ihr befindliche Verkehr staute. So fuhr die junge Frau auf das Auto einer 33-Jährigen auf.

Beide Frauen mussten im Krankenhaus behandelt werden

Beide Verkehrsteilnehmerinnen erlitten leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Während das Auto der Unfallverursacherin noch fahrbereit war, musste der Wagen der 33-Jährigen abgeschleppt werden. Gegen die 18-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (az)

