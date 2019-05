vor 17 Min.

Führungswechsel beim Liederkranz Pfaffenhofen

Karl Hertkorn löst Erika Baur an der Spitze des Vereins ab. Die Chorleiter erzählen, wo und wie oft die Sänger im Vorjahr auftraten.

Von Margit Kühner

Ein Schiff, das sich Liederkranz nennt, hat einen neuen Kapitän bekommen: Neuwahlen standen bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Liederkranzes Pfaffenhofen auf der Tagesordnung. Die bisherige Vorsitzende Erika Baur stellte sich für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung. Per Abstimmung beriefen die anwesenden Vereinsmitglieder Karl Herkorn in das verantwortungsvolle Ehrenamt. Mit ihm wurden folgende Mitglieder für die nächsten zwei Jahre in den Vorstand gewählt: Stellvertretende Vorsitzende ist Stephanie Uhl, Kassenführer ist Roger Hassler und Schriftführerin Roswitha Frisch. Als Beisitzer fungieren Georg Birkle, Waltraud Egner, Petra Ott, Theresia Schwann, Alfred Winklhofer, Katharina Zeiner, Gudrun Walk sowie Barbara Eppelt. Kassenprüfer sind Markus Walz und Katharina Fuchs.

In den Abschiedsworten an Erika Baur wurde besonders ihr unermüdliches Engagement gewürdigt. Im Jahr 1993 trat sie dem Liederkranz bei, mit einer kleinen Unterbrechung war sie bereits seit 1997 in der Führungsetage tätig, zuletzt sechs Jahre als Vorsitzende.

Der Liederkranz Pfaffenhofen hat 242 Mitglieder

Ihr Nachfolger Hertkorn leitet nun einen aktiven Verein mit 242 Mitgliedern, davon singen 50 im gemischten Chor und 22 im Männerchor. Den Berichten der einzelnen Chorleiter war zu entnehmen, dass alle Chorabteilungen im vergangenen Vereinsjahr zahlreiche Auftritte und Konzerte absolvierten. Dazu gehörte auch eine Bergmesse, das Mitwirken an einem Benefizkonzert sowie das Mitgestalten mancher Gottesdienste. Der AWO-Chor singt einmal im Monat im Altersheim der Arbeiterwohlfahrt, die Auftritte bereiten den Heimbewohnern den Berichten zufolge stets große Freude.

Der kleine Chor, der sich schwerpunktmäßig bei Trauerfeiern einbringt, absolvierte mehr als 23 Teilnahmen im vergangenen Jahr. Sein Repertoire umfasst immerhin 30 Lieder. Mit in der Jahresplanung steht auch immer die Vorbereitung zur Intensivierung der Stimme, wobei der Liederkranz noch Aktive mit Tenor sucht. Trotz einer spürbaren Alterszunahme beim Männerchor ist das Singen und das regelmäßige Proben ungebrochen fester Bestandteil. Bei der tollen Gemeinschaft des Liederkranzes komme auch die Gemütlichkeit nicht zu kurz, betonten die Mitglieder.