Gaffer auf der Autobahn: Die Lücke im Schutzzaun

Die Ideen, wie Gaffer abgehalten werden können, sind gut. Doch in der Praxis hakt es. So ist es auch bei den Sichtschutzwänden. Am Ende hilft nur eins.

Von Sebastian Mayr

Beim Versuch, Gaffer abzuhalten, ist die Politik erfinderisch. Die Ansätze sind gut, doch in der Praxis hakt es. So ist es auch bei den Sichtschutzwänden. Am Ende kann nur eins Schaulustige abhalten.



Sensationslustige Neugierige stören die Einsatzkräfte bei der Arbeit. Sie setzen Unfallopfer schutzlos gierigen und respektlosen Blicken aus. Und sie sind gefährlich, weil sie sich nicht mehr ausreichend auf ihren eigenen Wagen und den Verkehr konzentrieren. Doch wie kann man sie aufhalten? Seit Kurzem machen sich Gaffer strafbar, weil sie die Würde der Unfallopfer verletzen. Doch das gilt nur bei Lebenden – eine Lücke. Auch im Zaun, der jetzt bei der Ulmer Autobahnmeisterei bereitsteht, bleibt eine Lücke. Denn er ist nicht hoch genug, um alle Blicke abzuhalten.

Das eigentliche Problem befindet sich jenseits des Zauns: Die Gaffer selbst. Schon dieser Zaun bedeutet Zusatzarbeit für die Autobahnmeisterei. Helfer wie die Feuerwehrleute sind ohnehin schon hoffnungslos überlastet. Ein höherer Zaun bedeutet mehr Arbeit oder mehr Personal. Wo soll das herkommen? Bei jedem Versuch, die Gaffer zu stoppen, wird es eine Lücke geben. Das Einzige, was helfen kann, ist die Vernunft.

