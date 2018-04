vor 35 Min.

Große Melodien helfen kranken Menschen

Die Einnahmen der „Ulmer Benefiz-Gala“ im Theater gehen auch dieses Jahr an die Mukoviszidose-Ambulanz. Die Zuhörer erwarten viele populäre Stücke.

Von Dagmar Hub

In 22 Jahren ging fast eine Million Euro für den Ulmer Mukoviszidose-Förderverein ein: Benefiz-Konzerte, die bis vor einigen Jahren unter dem Namen „Gala der Stimmen“ liefen und die seit einiger Zeit „Ulmer Benefiz-Gala“ heißen, unterstützen am Theater Ulm in jeder Spielsaison die Arbeit der Mukoviszidose-Ambulanz an der Uniklinik. Aus dem 22. Konzert – im Februar 2017 – gingen 16364,64 Euro an Spenden- und Eintrittsgeldern an die Mukoviszidose-Hilfe; das Theater verzichtet komplett auf Einnahmen aus den Konzerten. Die diesjährige Auflage der Ulmer Benefiz-Gala findet am Dienstag, 10. April, um 20 Uhr im Großen Haus des Theaters Ulm statt – diesmal mit generationenübergreifender Unterhaltungsmusik im Bereich von klassischen Musicals bis hin zur Filmmusik.

Unter anderem wird Filmmusik aus „Ben Hur“, aus „Fluch der Karibik“ und aus „Schindlers Liste“ erklingen, dazu Melodien aus dem 1959 am Broadway uraufgeführten Richard-Rodgers-Musical „The Sound of Music“. Dirigieren wird Jongbae Jee, Erster Kapellmeister der Ulmer Philharmoniker. Der Solist kommt diesmal aus den eigenen Reihen der Philharmoniker: Dem jungen Eduard Sonderegger, der bereits stellvertretender Konzertmeister des Orchesters ist, sagt der scheidende Operndirektor Matthias Kaiser eine große Karriere voraus. Der 1989 im russischen Petrosawodsk geborene Geiger, der aus einer Musikerfamilie stammt, nahm mit den Ulmer Philharmonikern bereits 2015 eine CD auf und bildet mit seinem Bruder Alexander ein erfolgreiches Kammermusik-Duo.

Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, betont die Wichtigkeit der Unterstützung für die Behandlung von jungen Menschen, die von der Erbkrankheit Mukoviszidose betroffen sind. In der jüngeren Vergangenheit wurde in der Forschung im Bezug auf diese relativ häufig auftretende Erbkrankheit viel erreicht, die Lebenserwartung Betroffener ist deutlich gestiegen. Inzwischen ermöglicht ein Neugeborenen-Screening die Früherkennung der Erkrankung. Der Zulauf von Betroffenen am Ulmer Uniklinikum verstärkt sich aber deutlich, da beispielsweise das Klinikum Ravensburg die Betreuung von Mukoviszidose-Patienten aus finanziellen Gründen eingestellt hat, so Debatin.

Karten für die Gala gibt es an der Theaterkasse, Telefon 0731/1614444, E-Mail theaterkasse@ulm.de, im Service-Center Neue Mitte, online unter theater.ulm.de oder an der Abendkasse.

