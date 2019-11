vor 57 Min.

Großeinsatz am Ulmer Bahnhof

Jugendliche sollten aus Polizeigewahrsam befreit werden

Zwei 16-Jährige haben in der Nacht zum Donnerstag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst – und dann versuchte noch eine Gruppe von Männern die beiden aus dem Gewahrsam der Ordnungshüter zu befreien.

Die beiden Jugendlichen mit afghanischer und irakischer Staatsangehörigkeit waren kurz nach Mitternacht durch aggressives Verhalten aufgefallen, nachdem ein Zugbegleiter die Beiden im Regionalexpress von Stuttgart nach Ulm ohne Fahrschein erwischte. Als der Zug im Ulmer Bahnhof einrollte, stand schon eine Streife der Bundespolizei bereit und brachte die Jugendlichen aufs Polizeirevier. Da die Eltern der Beiden zunächst nicht zu erreichen waren, sollten sie an eine Jugendeinrichtung überstellt werden, heißt es im Polizeibericht. Der Iraker beleidigte daraufhin die Beamten, er knipste Fotos auf der Wache und machte Tonaufnahmen, die er wohl nach derzeitigen Ermittlungsstand an einen Bekannten schickte. Unvermittelt versuchte sein afghanischer Begleiter, sich selbst zu verletzen und wurde deswegen fixiert. Dagegen wehrte er sich mit Schlägen und Tritten. Eine Gruppe von etwa fünf bis acht Personen hatte sich zwischenzeitlich vor dem Revier versammelt und versuchte mit Gewalt einzudringen. Erst als Streifen der Landespolizei zur Unterstützung vorfuhren, flüchtete die Gruppe in Richtung Innenstadt. Die Fahndung blieb erfolglos.

Bei der Rangelei mit dem Afghanen wurde einer der Bundespolizisten verletzt. Der polizeibekannte 16-Jährige zog sich eine Schürfwunde zu. Weil er versucht hatte, sich selbst zu verletzen, wurde er „in einer Fachklinik vorgestellt“, wie es im Polizeibericht heißt. Sein irakischer Begleiter wurde nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten wieder entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchter Gefangenenbefreiung. (az)

Themen folgen