vor 10 Min.

Grundschule hat Heiz-Problem

Der Markt Pfaffenhofen könnte laut einem Experten der Regierung von Schwaben in der Bildungsstätte viel Energie einsparen

Die Grundschule in Pfaffenhofen könnte deutlich energiesparender heizen. Das hat die Marktgemeinde im Rahmen eines Energiecoaching-Programms der Regierung von Schwaben herausgefunden. Ein Klimaschutzmanager hatte sich in den vergangenen Monaten eindringlich mit dem kommunalen Energiemanagement und der Schulung der Hausmeister der Hermann-Köhl-Grundschule in Pfaffenhofen und Beuren beschäftigt. Die Ergebnisse stellte er nun den Markträten vor.

So hat der Experte mehrere Schwachpunkte und Möglichkeiten zur Optimierung ausgemacht. In der Grundschule heizt vorrangig ein Blockheizkraftwerk die Luft in den Klassenzimmern. Ein sogenannter Spitzenlastkessel schaltet sich automatisch hinzu, falls das Blockheizkraftwerk den Bedarf nicht decken kann. Laut den Beobachtungen des Experten sei dies in der Grundschule jedoch genau umgekehrt der Fall gewesen: Die Technik sei falsch eingestellt gewesen, sodass der Spitzenlastkessel den größten Teil der Heizkraft übernahm. Der Klimaschutzmanager habe das Problem aber umgehend gemeldet und der Fehler sei mittlerweile bereits behoben.

Zur Verbesserung der Energiebilanz der Grundschule Pfaffenhofen hatte er noch weitere Vorschläge. So sollten die alten Thermostatventile an der Heizung ausgetauscht und die Regelungstechnik optimiert werden. Außerdem könne durch die Anpassung der Pumpleistung bis zur Hälfte an Energie eingespart werden. In der Außenstelle der Grundschule in Beuren werden hingegen optimal geheizt, sagte der Experte.

Für die Zukunft riet er der Marktgemeinde, zur Überwachung und Pflege der Heizanlagen, einmal im Jahr einen Fachmann zu beauftragen. Grundlegende Änderungen an den Heizanlagen seien hingegen nicht nötig. Im Gegenteil: Aufgrund der guten Gebäudehüllen würde teils sogar eine einfachere Technik ausreichen, befand der Fachmann. Bürgermeister Josef Walz zeigte sich im Anschluss zufrieden und berichtete den Markträten, dass das Rathaus bereits eine Wartungsfirma beauftragt habe. (loto)

