Hier bekommen werdende Mütter und Väter Unterstützung

Schwangerenberatung im Landkreis Neu-Ulm bietet ein umfassendes Angebot. Wer möchte, kann auch anonym und in den eigenen vier Wänden beraten werden.

Lisa und Michael Müller* sind beide 30 Jahre alt und erwarten ein Kind. Sie arbeiten in Vollzeit. Frau Müller möchte nach der Geburt des Kindes zwei Jahre zu Hause bleiben und danach in Teilzeit arbeiten. Ihr Mann möchte im ersten Lebensjahr des Kindes zwei Monate Elternzeit nehmen. In der Schwangerenberatung des Landratsamtes Neu-Ulm bekommen die beiden Informationen zum Mutterschutz, zur Elternzeit und zum Elterngeld. Gemeinsam mit dem Paar werden Möglichkeiten erarbeitet, wie Kinderbetreuung und Berufstätigkeit in den ersten drei Lebensjahren des Kindes aussehen können und welche finanziellen Unterstützungen es gibt.

Unterstützung von der Beratungsstelle bekommt auch Katrin Schmidt*. Sie ist 22 Jahre alt und ungeplant schwanger. Sie befindet sich noch in der Ausbildung und ist von ihrem Freund getrennt. Die junge Frau ist sich unsicher, ob sie in dieser Situation dazu bereit ist, ein Kind zu bekommen und wie sie ein Leben mit Kind finanzieren soll. Gemeinsam werden Perspektiven für die Vereinbarkeit von Kind und Ausbildung erarbeitet.

Das bietet die Schwangerenberatung im Landkreis Neu-Ulm

Die Schwangerenberatung berät bei formellen und persönlichen Fragen rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und die ersten drei Lebensjahre des Kindes. Inhalte der Beratung können unter anderem sozialrechtliche Leistungen wie Kindergeld, Elterngeld oder bayerisches Familiengeld, Informationen zu Mutterschutz und Elternzeit, Unterstützung bei finanziellen Schwierigkeiten oder Psychosoziale Beratung und Schwangerschaftskonfliktberatung sein.

Das Team der Schwangerenberatungsstelle setzt sich aus den Sozialpädagoginnen Sara Conrad und Maja Gretzinger zusammen. Sie unterliegen der Schweigepflicht, die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym und kann in besonderen Situationen beispielsweise auch bei den Klienten zu Hause durchgeführt werden. Für kurze Anfahrtswege bietet die Schwangerenberatungsstelle Termine in Neu-Ulm, Illertissen und Weißenhorn an.

In Neu-Ulm können Termine montags bis freitags vereinbart werden. Ab 2020 können in der Außensprechstunde in Illertissen am Dienstagvormittag Termine vereinbart werden, im Rathaus Weißenhorn am Montagnachmittag. Telefonische Anmeldung unter 0731/70405211 oder unter 0731/70405210 an. (az)

* Name von der Redaktion geändert

