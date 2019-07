vor 40 Min.

Historische Suppe

Eine Veranstaltung zur Mittagszeit erinnert an die Anfangstage der HfG Ulm

Am 3. August 1953 fand die erste Unterrichtsveranstaltung der HfG Ulm in den damaligen Räumen der Volkshochschule Ulm am Marktplatz statt. Heute ist dort das Museumscafé untergebracht. Das Mittagessen gab es in dieser Anfangszeit der später überaus einflussreichen Gestalter-Hochschule aus großen Töpfen, die aus der Magirus-Kantine angeliefert wurden.

Kuratorin Christiane Wachsmann vom HfG-Archiv lädt am Samstag, 3. August, um 13 Uhr zur Lesung „Eine Suppe für die Grundlehre“ in das Café des Museums Ulm ein. Während die Besucher ihr Mittagessen löffeln, liest Wachsmann zusammen mit Bernd Weltin Texte und Briefe aus der Gründungszeit der HfG. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das HfG-Archiv, untergebracht im vom Max Bill entworfenen und 1955 eröffneten HfG-Gebäude auf dem Kuhberg, widmet sich derzeit in der Ausstellung „Bauhaus Ulm – Von Peterhans bis Maldonado“ der Frage, wie stark frühere Bauhaus-Studenten und -Dozenten die Anfangsjahre der Ulmer Hochschule für Gestaltung prägten. (az)

