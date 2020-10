vor 33 Min.

Hitziger Zwist um einen Elektroroller

Obwohl es immer mehr E-Roller in Ulm und Neu-Ulm gibt, wird darum manchmal gestritten. Da hilft nur noch die Polizei.

Die E-Roller in der Ulmer Innenstadt sind offenbar heiß begehrt – so heiß, dass nun eine Frau und ein Mann darüber in hitzigen Streit geraten sind. Wie die Polizei berichtet, hatte am Samstagabend eine 27-jährige Frau kurz nach 23 Uhr einen E-Scooter gemietet und war damit bis in die Wielandstraße gefahren. Dort beendete sie das Mietverhältnis, während sie auf einen Bekannten wartete, schließlich sollten in dieser Zeit sollten keine weiteren Kosten anfallen. Um aber nach Eintreffen des Bekannten den Roller wieder nutzen zu können, blieb sie kurzerhand daneben stehen. Ein 39 Jahre alter Mann allerdings erkannte, dass sie die Anmietung beendet hatte und wollte nun seinerseits den Roller nutzen. Doch dagegen wehrte sich die junge Frau. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, „das sachlich nicht zu beenden war“, wie es im Polizeibericht heißt. Die Ordnungshüter wurden als Streitschlichter gerufen.

Polizei muss den Streit um den E-Roller schlichten

Einer Streife des Reviers Ulm-Mitte gelang es, die Parteien zu beschwichtigen. Der Mann konnte nach einer längeren Diskussion die Fahrt mit dem Roller fortsetzen, die Frau hatte schließlich eingelenkt. Doch damit ist die Angelegenheit noch nicht ausgestanden: Beide kündigten an, sich über die entstandenen Kosten mithilfe ihrer Anwälte weiter zu streiten. Wie die Polizei feststellte, war die ganze Auseinandersetzung absolut unnötig, stand doch neben dem Streitobjekt ein weiterer Roller des gleichen Anbieters. Den hatte offenbar niemand bemerkt. (az)

