"Höhle der Löwen": R-Pharm aus Illertissen stellt Wachmacher-Tabletten vor

Plus Mitarbeiterinnen des Illertisser Pharmakonzerns R-Pharm präsentieren in der TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" einen Wachmacher in Tablettenform. Kommt es zum Deal?

Egal ob an einem langen Tag im Büro oder im Homeoffice - irgendwann lässt die Konzentration nach. Die einen trinken dann eine Tasse Kaffee, andere greifen zu einem Energy-Drink. Die Apothekerin Annette Steiner-Kienzler, die für die Illertisser Firma R-Pharm arbeitet, will für solche Fälle nun eine gesunde Lösung gefunden haben: Sie hat einen natürlichen Wachmacher entwickelt. In der Vox-Sendung " Die Höhle der Löwen" sucht Steiner-Kienzler am Montag, 19. April, Unterstützung durch Investoren. Sie hat den Wachmacher eigenen Angaben nach entwickelt, weil sie als Apothekerin selbst kein Produkt auf dem Markt gefunden hat, welches ihren Ansprüchen genügte. Klappt es jetzt mit dem Deal?

Apothekerin Steiner-Kienzler ist berufstätig, dreifache Mutter und sozial engagiert - was schon mal anstrengend werden kann. Sie habe deswegen vor einigen Jahren nach einem Problemlöser auf dem Markt gesucht, "doch nichts davon hätte ich als Apothekerin zu mir genommen". So sei schließlich der Gedanke entstanden, selbst etwas zu entwickeln. Herausgekommen ist das Nahrungsergänzungsmittel "Qinao-Power", das unter anderem aus koffeinhaltigem Matcha und grünen Kaffeebohnen besteht. Die Kapseln enthalten nach Herstellerangaben natürliche Inhaltsstoffe und sollen über Stunden für Konzentration sorgen.

Das Produkt wird in Illertissen bei R-Pharm produziert

Qinao ist seit Herbst 2018 auf dem Markt und wurde unter dem Dach des Unternehmens R-Pharm entwickelt, wo zuletzt fast ausschließlich über Impfstoff gesprochen wurde. Qinao wird dort auch hergestellt und verpackt. Die Firma forscht bereits seit einigen Jahren an eigenen Produkten, neben der Wachmacherkapsel Qinao vertreibt R-Pharm auch das Nahrungsergänzungsmittel "Bloom", das zu schöner Haut verhelfen soll.

Doch obwohl alles unter dem Firmenlabel des Illertisser Pharmaunternehmens läuft, ist Qinao gleichzeitig ein eigenes kleines Start-up. Das ist auch einer der Gründe für die Teilnahme an der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen". In dem TV-Format können Gründer ihre Erfindungen einer Reihe von Investoren vorstellen und mit diesen im besten Fall einen sogenannten Deal abschließen. Auch Annette Steiner-Kienzler, Nadja Fischer und Maximiliane Staiger erhoffen sich von ihrem Auftritt mit Qinao am Montag ein Investment von 300.000 Euro und bieten dafür 20 Prozent der Anteile am Unternehmen.

Annette Steiner-Kienzler, Nadja Arbab und Maximiliane Staiger (von links) stellen den Investoren ihr Produkt vor. Foto: Foto: Tvnow / Bernd-Michael Mau

Der für die Kapseln verwendete Name Qinao ist jedoch erst Ende des vergangenen Jahres entstanden, weil er nach Meinung der Entwickler besser zum Produkt passt als der vorherige. Er bedeutet so viel wie "Lebensenergie für das Gehirn". Der Bestandteil „Qi“ kommt laut den Gründern aus dem traditionell Chinesischen und bedeutet Lebensenergie, „nao“ ist ebenfalls Chinesisch und heißt „Gehirn“. Das Nahrungsergänzungsmittel enthält den Herstellerangaben nach Pflanzenaktivstoffe nach traditionell chinesischem Ansatz. Vorgestellt wird das Produkt in der Fernsehsendung am kommenden Montag, 19. April, um 20.15 Uhr bei Vox aber noch unter dem alten Begriff "Nao brain stimulation".

Höhle der Löwen: Kommt es zu einem Deal mit den Illertissern?

Ob es in der Sendung zu einem Deal mit einem der fünf anwesenden Investoren kommt, dürfen die Illertisser vorher nicht sagen. Sie gehen jedoch selbstbewusst in die "Höhle der Löwen". „Unser Ziel ist es, die Löwen für unser Produkt zu begeistern und mithilfe ihrer Expertise, vor allem in den Bereichen Vertrieb und Marketing, das Produkt auf ein neues Level zu heben“, teilt Steiner-Kienzler mit.

