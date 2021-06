Vor 50 Jahren starb der Holzheimer Pädagoge Wilhelm Hölzle

Plus Vor gut 50 Jahren starb der Holzheimer Pädagoge, Kirchenmusiker und Heimatkundler Wilhelm Hölzle. Die Gemeinde lehnt eine posthume Würdigung ab.

Der Holzheimer Lehrer Wilhelm Hölzle ist vor 50 Jahren gestorben. Mit seinem Wirken als örtlicher Schulleiter verbinden sich bei seinen ehemaligen Zöglingen neben positiven auch weniger schöne Erinnerungen. Hohe Anerkennung genoss Wilhelm Hölzle demgegenüber als Kirchenmusiker und Heimatkundler. Am 7. Juni 1971 ist er in Neu-Ulm gestorben, nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag. Eine posthume Würdigung anlässlich seines 50. Todestages hat Bürgermeister Thomas Hartmann jetzt abgelehnt.