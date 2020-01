vor 18 Min.

Kinderbetreuung: Neue Plätze in Oberelchingen

Im Gebäude der ehemaligen Grundschule soll eine Gruppe mit bis zu zehn Buben und Mädchen Platz finden

Von Andreas Brücken

Gute Nachrichten für Eltern, die auf der Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder in der Gemeinde Elchingen sind: Bald sollen in Oberelchingen etwa zehn Kinder bis zum dritten Lebensjahr in einer neuen Gruppe, die von zwei selbstständigen Erzieherinnen ähnlich einer Tagespflege geleitet wird, untergebracht werden. Möglich wird das, weil die Grundschule, die bis zum vergangenen Schuljahr noch in diesem Gebäude untergebracht war, in das neue Schulzentrum umgezogen ist.

Von den Gemeinderäten wurde das Vorhaben in der Bauausschusssitzung durchweg begrüßt. „Es ist schön, dass in der ehemaligen Grundschule wieder Leben einkehrt“, kommentierte Andreas Mayr von den Freien Wählern das Projekt. Wenn es nach Matthias Bloching von den Unabhängigen Freien Wählern geht, soll das Vorhaben möglichst bald umgesetzt werden: „Die Plätze werden dringend benötigt, weshalb die Umbauarbeiten möglichst schnell beginnen sollten.“ Rund 57.000 Euro müssen von der Gemeinde für den Brandschutz investiert werden. Zudem erhalten die Betreiber weitere 25.000 Euro als Budget für Möbel und Küche. Unter anderem müssen Abtrennungen im Treppenhaus zum Keller und eine Hausalarmierungsanlage installiert werden.

Oberelchingen bekommt mehr Kinderbetreuungsplätze

Kritik kam von Bernd Hiller (Dorfgemeinschaft Oberelchingen), der in der Debatte um die ehemalige Grundschule eine Nutzung durch Vereine vermisste.

Er erinnerte daran, dass sich der Gemeinderat im vergangenen Juli einstimmig für eine Nutzung durch den Obst- und Gartenbauverein sowie den Pfadfindern aussprach. „Ich will nicht, dass die Vereine hier rausgedrückt werden“, erklärte Hiller, der sich anschließend als Einziger gegen den Bauantrag der Gemeinde aussprach. Peter Botzenhard, der Geschäftsführer der Gemeinde, erklärte dazu, dass Auflagen des Brandschutzes eine solche Nutzung nicht zulassen würden. Auf ein genaues Datum für die Eröffnung der Betreuungseinrichtung, für die es bereits zahlreiche Anfragen gibt, wollte sich Botzenhard nicht festlegen: „Wir vermuten, dass im späten Frühjahr die Sanierungen abgeschlossen sind.“

Neben der Großtagespflege soll auch das Gemeindearchiv, das derzeit auf dem Gelände des Bauhofs untergebracht ist, einziehen.

