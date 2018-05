06:00 Uhr

Kommunen stecken viel Geld in die Kläranlage

In der Kläranlage in Steinheim wird 2018 die Schaltanlage erneuert

Die Versammlung des Steinheimer und Holzheimer Zweckverbandes verabschiedet einen Haushalt mit Rekordvolumen. Doch die teuerste Maßnahme wird günstiger.

Von Willi Baur

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kläranlage Steinheim/Holzheim hat am Montag den Haushaltsplan für das laufende Jahr verabschiedet. Der weist ein Rekordvolumen auf, wird dieses jedoch nicht in voller Höhe ausschöpfen.

Denn auch das Arbeitsleben eines Bauingenieurs hat derzeit offenbar noch positive Überraschungen parat. Im Klartext: Eine Maßnahme kann deutlich kostengünstiger realisiert werden als ursprünglich geplant. „Für mich zum ersten Mal“, sagte denn auch Betriebsleiter Jochen Meissner, Tiefbau-Fachmann im Neu-Ulmer Rathaus, erstaunt.

So hat das Gremium die zunächst auf 130000 Euro veranschlagte Erneuerung der Schaltanlage samt der Installation eines Prozessleitsystems nun mit einem Auftragswert von rund 77000 Euro an ein Thannhausener Unternehmen vergeben. „Wir haben das Projekt vorab mehrfach durchgerechnet und mit der Firma detailliert besprochen“, versicherte Meissner und gab sich zuversichtlich: „Wir sind guter Dinge, dass das so läuft.“ Überdies sei das Unternehmen bekannt. Von sechs zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen hatten Meissner zufolge nur drei Offerten eingereicht.

Zu diesem Zeitpunkt sei der Haushaltsentwurf allerdings schon fertig gewesen, erklärte Kämmerin Katrin Müller-Gau die vom Neu-Ulmer Stadtrat Rudolf Erne reklamierte Diskrepanz zu dem von ihr vorgelegten Zahlenwerk. Zudem habe sie 50000 Euro für unvorhergesehene Ausgaben eingeplant: „Bisher war der Etat eng gestrickt, jetzt waren wir vorsichtig.“

In den Folgejahren soll der Etat, der heuer ein Rekordvolumen von 454800 Euro aufweist, jedoch wieder in etwa auf das Niveau der vergangenen Jahre zurückgefahren werden. Das hatte sich zwischen 215000 und 271 000 Euro bewegt. Gleiches gilt für die Umlagen, mit denen die beteiligten Kommunen das Klärwerk finanzieren. Auf Basis der jeweiligen Abwassermengen und Einwohnerwerte steuert Holzheim heuer ungefähr 320000 Euro bei, der Neu-Ulmer Anteil beträgt etwa 138000 Euro.

Sehr positiv aufgenommen hatte das Gremium eingangs den Bericht des Betriebsleiters. „Wir verzeichnen hervorragende Abwasserwerte“, sagte Jochen Meissner, alle relevanten Parameter bewegten sich mehr oder weniger deutlich unterhalb der Grenzwerte. „Wir machen ja auch viel“, stellte Holzheims Bürgermeisterin Ursula Brauchle als Verbandsvorsitzende fest, aber der gute Zustand der knapp 30 Jahre alten Anlage sei auch ein Verdienst der Betriebsleitung und des Personals vor Ort.

