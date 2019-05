15.05.2019

Kritik am Elchinger Bürgermeister

Die Unabhängige Freie-Wähler-Gemeinschaft führt bereits Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Kommunalwahl

Von Andreas Brücken

Die Unabhängige Freie-Wähler-Gemeinschaft (UFWG) in Elchingen hat den Wahlkampf um den Bürgermeistersessel eingeläutet. Deren Vorsitzender Matthias Bloching gab sich auf der jüngsten Mitgliederversammlung angriffslustig: „Zu einer Wahl gehört, dass der Bürger eine Auswahl aus verschiedenen Kandidaten hat.“ Momentan würden schon erste Gespräche zwischen der UFWG und potenziellen Kandidaten für das Amt geführt. Doch weder Bloching noch Fraktionschefin Karin Batke wollten vor der Versammlung einen Namen nennen.

Viel zu kritisieren hatte die UFWG an Bürgermeister Joachim Eisenkolb. In Elchingen laufe vieles „zäh und schleppend“, wie etwa die Verlegung der Kreisstraße NU8, die den Verkehr vom Thalfinger Kreisel über die Glockerau leiten soll. Batke erklärte: „Uns wurde versprochen, dass das Thema noch im April auf die Tagesordnung im Gemeinderat kommt.“ Doch das sei nicht geschehen. Vor der Sommerpause solle die Straßenverlegung noch behandelt werden, wie Eisenkolb ihr zugesichert habe.

Auch das Projekt „Bürgerbus“ sei in Elchingen zum Stillstand gekommen. Ein Gutachten bescheinigt dem Vorhaben, es sei nicht wirtschaftlich und zudem juristisch bedenklich. Ein Arbeitskreis soll eine neue Umsetzung erarbeiten. „Ich habe das Gefühl, dass es von der Partei abhängt, in welchem Tempo die Anträge vom Bürgermeister bearbeitet werden“, sagte Batke.

Kritik hatten die Mitglieder auch an der Bürgerversammlung im vergangenen Jahr. Als „verschwendete Zeit“ beschrieb der UFWG-Kassierer Mario Jabs die Veranstaltung: „Statt einen Dialog zu führen, wurde nur gelabert.“ Batke versprach, sich deswegen mit einen Brief an den Bürgermeister zu wenden.

Daran, dass in der Gemeinde trotz zurückgehender Schuldenlasten weiterhin gespart werden müsse, ließ Batke, wie ihre Kollegen der anderen Fraktionen, keinen Zweifel. „Die fetten Jahre sind vorbei, in denen wir mit riesigen Gewerbesteuereinnahmen kalkulieren konnten.“ Bevorstehende Großprojekte wie die Wasserversorgung, Sozialausgaben und Brandschutz würden Lücken im Etat hinterlassen.

