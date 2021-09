Ulmer Tanzlabor bringt Tänzer aus aller Welt virtuell auf eine Bühne

Plus Die Performance "Tanz mit dem Tiger" im Roxy ist eine Reaktion auf die Corona-Pandemie, auf den Virologen Christian Drosten und in ihrer Art etwas absolut Einmaliges.

Ein Tänzer streckt von einer Bühne herab einen Arm ins Leere. Das ist, was man wahrnimmt, ohne auf ein Tablet zu schauen. Blickt man auf den Bildschirm, liegt die Hand des Tänzers für einen kurzen Moment auf der Schulter einer Tänzerin, die gar nicht anwesend ist: Cláudia Nwabasili befindet sich in Brasilien.