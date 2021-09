Bundestagswahl im Kreis Neu-Ulm: Dieser Wahlkampfendspurt ist anders

Plus Die Kandidatinnen und Kandidaten geben sich bisher wenig krawallig. Das kommt vielleicht einem zugute, der eher die leisen Töne pflegt.

Wer hat eigentlich gesagt, dass sich Wahlkämpfende ständig lautstark beharken müssen? In den langsam überhandnehmenden TV-Runden mit Triellen und sonstigen Debattenrunden von diversem Parteipersonal geht es gerne ein wenig krawallig zu, sonst denken die Leute womöglich, man meine es nicht ernst. Die zwei Frauen und vier Männer, die in dieser Woche bei der Podiumsdiskussion unserer Redaktion in der Illertisser Schranne zusammensaßen, um in gepflegter Runde zu diskutieren, sahen das offenbar anders.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen