Lina macht nicht nur Kinder froh

Die Bibi-Darstellerin singt im Klosterhof

Von Andreas Brücken

Lina Larissa Strahl ist kein Teenie-Idol. Weil die meisten Fans der Sängerin, die als Bibi in den vier „Bibi und Tina“-Filmen berühmt wurde, noch keine zwölf Jahre alt sind. Doch das, was die immerhin schon 20-Jährige bei ihrem Auftritt im Klosterhof Wiblingen vor rund 1500 Besuchern zeigte, war alles andere als Kinderkram. Die aufwendige Show musste sich hinter den Kollegen der Branche nicht verstecken.

Den meist jungen Mädchen dürfte der frühe Konzertstart bereits um 18.30 Uhr geschuldet gewesen sein. Besonders rücksichtsvoll gegenüber den Kindern war dann auch der nur für sie gedachte, abgesperrte Bereich direkt vor der Bühne. Hier konnten die kleinen Fans ihrem Star, ganz ohne Sichtbehinderung, ganz nahe sein. Und die Eltern guckten von hinten zu. Gute Voraussetzungen also, da nahm es der jungen Sängerin auch kaum jemand krumm, als sie gestand, dass sie Ulm für eine viel größere Stadt gehalten habe: „Ich dachte, da wohnt eine halbe Million Leute“, sagte sie und fügte schnell hinzu: „Aber dafür habt ihr ja den größten Kirchturm der Welt.“

Rockig mit Texten wie „Egoist“ , zeigt die Sängerin der jüngsten Generation, dass Musik auch frech und selbstbewusst sein kann: „Du knipst mich an und aus, So wie du’s gerade brauchst, all eyes on you, Hauptsache du.“ Mit diesem Titel konnte sich die 20-Jährige immerhin auf dem vierten Platz der deutschen Charts platzieren.

Mit ihrer musikalischen Begleitung, klassisch rockig durch Gitarre, Bass und Schlagzeug, begeisterte die Sängerin nach eineinhalb Stunden nicht nur ihre jungen Fans. Auch die anwesenden Eltern klatschten und sangen mit. „Ich komme wieder“, versprach Lina schließlich zum Abschied. Bleibt zu hoffen, dass die Sängerin nicht nur eine weitere Eintagsfliege im Showgeschäft bleibt. (anbr)

