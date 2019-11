vor 42 Min.

Liste der UFWG bleibt ohne Herausforderer

20 Mitglieder lassen sich aufstellen. Doch keiner will gegen den Bürgermeister antreten

Derzeit ist die Unabhängige Freie Wählergemeinschaft Elchingen (UFWG) mit drei Mitgliedern im Gemeinderat vertreten: Die Erste Vorsitzende Karin Battke, Matthias Bloching und Josef Kletting. Mit den Kommunalratswahlen im kommenden März werden die Sitze im Elchinger Gremium neu verteilt. Um dafür gerüstet zu sein, hat die Wählergemeinschaft insgesamt 20 Namen auf ihre Liste gestellt. Josef Kletting wird jedoch nach seiner langjährigen Tätigkeit im Gemeinderat nicht mehr ins Rennen um einen Platz gehen. Mit seinem beruflichen Ruhestand wolle der 70-Jährige auch einen Schlussstrich unter seine Arbeit im Gemeinderat ziehen, erklärte Battke den Besuchern der Nominierungsversammlung und sagte weiter: „Wir danken Kletting für die engagierte Arbeit, die er stets ohne Vorurteile im Gemeinderat eingebracht hat.“ Auf dem zweiten Platz wurde Harald Gaule von der Versammlung gewählt. Der 59-Jährige hat sich bereits als Beisitzer im Vorstand der UFWG engagiert und ist zudem Erster Vorsitzender der Bürgerinitiative für besseren Lärmschutz. Neben Gaule, Bloching und Battke haben sich weiter (in der Reihenfolge der Liste) Mario Jabs, Sebastian Schneider, Stephan Fink, Philipp Hirth, Christian Schurr, Claudia Rapp-Steck, Thomas Mayer, Ines Schneider, Gustav Bucher, Markus Greski, Ivo Steindorf, Claudia Heuberger, Bianca Schneider, Martin Jabs, Christopher Pfeil, Gerhard Mannes und Frederico Jabs aufstellen lassen. Die 23 anwesenden Mitglieder bestätigten einstimmig den Wahlvorschlag des Vorstandes.

Mit Blick auf den Sitz als Verwaltungschef der Gemeinde erklärte Battke, dass eine Wahl nur dann eine Wahl sei, wenn nicht nur ein Kandidat zur Wahl stünde. Doch trotz intensiver Suche im vergangenen Jahr hätte die Wählervereinigung keinen Herausforderer gefunden, der als Gegenkandidat für Bürgermeister Joachim Eisenkolb den Hut in den Ring werfen wollte. „Wir sind aber noch immer an diesem Thema dran“, versicherte Batke. Auch über die inhaltlichen Grundlagen, mit den die UFWG in den bevorstehenden Wahlkampf treten soll, konnte Battke noch keine Aussage machen. „Seien Sie gespannt auf unsere Wahlunterlagen“, erklärte die Vorsitzende und verhielt sich unverbindlich in ihren Aussagen: „Wir wollen nicht nur verwalten, sondern auch gestalten.“

Rund 30 Anträge hätten die Fraktion der UFWG in den vergangenen fünf Jahren im Gemeinderat eingebracht, sagte Battke weiter. Für eine hitzige Diskussion sorgte die Sanierung des Thalfinger Dorfplatzes: Mitglieder kritisierten die Pläne, dort die Kastanien fällen zu lassen. Auch die Sinnhaftigkeit der geplanten Wasser- und Stromanschlüsse wurde angezweifelt. Einig waren sich die Besucher, dieses Thema bei der Bürgerversammlung am kommenden Montag zur Sprache zu bringen. Derweil brachten sich die Mitglieder gegen Bürgermeister Eisenkolb in Stellung, dessen Vortrag im vergangenen Jahr einigen Besuchern zu lange schien. (anbr)

