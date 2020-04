26.04.2020

Literweise Farbe auf Blühwiese in Gerlenhofen entsorgt

Plus Ein offiziell ausgeschilderte „Blühwiese für Insekten" wird missbraucht, um Bitumenfarbe zu entsorgen. Einen ersten Tatverdacht gibt es.

Ein Leser unserer Zeitung traute am Sonntagmorgen seinen Augen nicht: Literweise weiße Farbe wurde in Gerlenhofen in der Hausener Straße entsorgt. Über mehrere Meter zieht sich die Spur im Grün direkt am Straßenrand. Einen Verdacht hat der Neu-Ulmer auch schon, wer diesen Umweltfrevel begangen haben könnte.

Vergangene Woche seien Straßenrandmarkierungen an dieser Stelle erneuert worden, was der Anwohner mit Fotos belegen kann. Wahrscheinlich hätten die Arbeiter die Bitumenfarbe so einfach entsorgt. „Wenn der Bürger - zurecht - solche ungesetzliche Umweltentsorgungen vornimmt, wird er empfindlich bestraft. Und was passiert mit diesen Verursachern?“, fragt sich unser Leser, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Keine fünf Meter von der Farb-Stelle entfernt steht ein Schild: „Blühwiese für Insekten - eine Aktion von Neu-Ulmer Landwirten und dem GAU.“ Der Polizei Neu-Ulm war der Vorfall bis Sonntagmittag nicht gemeldet worden. (heo)

