06:00 Uhr

Löwenmensch zum Anfassen

Eine interaktive Medienstation vermittelt Besuchern im Museum Ulm zusätzliche Informationen zur Eiszeitfigur aus dem Lonetal. Möglich wurde dies durch eine Zusammenarbeit mit der Uni.

Drinnen, in der Archäologie-Abteilung des Museums Ulm, steht der Löwenmensch aus der Stadel-Höhle sicher in seiner Vitrine: Klein und doch majestätisch ist die Elfenbeinfigur, die als eines der ältesten Kunstwerke der Menschheitsgeschichte gilt, und auch ein bisschen rätselhaft. Zumindest einige ihrer Geheimnisse gibt die vor rund 40000 Jahren geschaffene Statuette nun dank aktueller Technik preis: Seit gestern ist auf der Galerie im Lichthof eine neue Medienstation im Einsatz. Und zum Start des Angebots besuchte auch Petra Olschowski, Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, das Museum.

Über einen mit einer Bildschirmdiagonalen von 175 Zentimetern imposanten Touchscreen sind nicht nur Fotos, Filme und Texte abrufbar, interaktiv offenbart der Löwenmensch in dreidimensionalen Ansichten sein „Innenleben“ in allen Details. Zudem ist die Stadel-Höhle, im vergangenen Jahr mit fünf weiteren Höhlen der Schwäbischen Alb zum Unesco-Weltkulturerbe gekürt, virtuell begehbar. Möglich ist auch eine Entdeckungsreise durch die von der Eiszeit geprägte Landschaft des Lonetals, so wie sie der Schöpfer des Löwenmenschen selbst erlebt hat. Alle Informationen bietet die Station in deutscher und englischer Sprache an.

Entstanden ist die Medienstation durch eine Kooperation des Museums mit dem Institut für Medieninformatik der Uni Ulm. Professor Timo Ropinski, Leiter der dortigen Forschungsgruppe Visual Computing, war 2014 nach einem Museumsbesuch mit der Idee für ein neues interaktives Angebot auf Archäologie-Kurator Kurt Wehrberger zugegangen. Der war sofort angetan. Schließlich programmierten und gestalteten vier Semester lang Studenten an der Station, das Museum lieferte die Inhalte, das Landesamt für Denkmalpflege steuerte die 3D-Daten des Löwenmenschen bei. Blieb nur noch ein Problem: die Kosten, 20000 Euro, vor allem für die Technik. Dem Ulmer SPD-Landtagsabgeordneten Martin Rivoir gelang es schließlich, mehrere Sponsoren aufzutreiben, einen Restbetrag steuerte das Wissenschaftsministerium bei. „Das ganze Projekt hat den Museumssäckel keinen Euro gekostet“, freute sich Kurator Wehrberger.

Doch nicht nur deshalb zeigte sich Staatssekretärin Petra Olschowski, selbst studierte Kunsthistorikerin, bei ihrem Besuch „total begeistert“ von dem Ergebnis. Die interaktive Station sei, so die Politikerin, ein gelungenes Beispiel für neue Möglichkeiten der Vermittlung von Kunst- und Kulturgeschichte – ein Thema, das in ihrem Ministerium derzeit sehr wichtig sei. Den Blick auf den echten Löwenmenschen in der Archäologie-Abteilung könne die Technik freilich nicht ersetzen. Olschowski: „Seine Aura muss man unbedingt im Original erfahren.“ (mgo/az)

