Mann droht mit Spielzeugwaffe: Polizeieinsatz in Ulm

In der Weststadt in Ulm waren am Dienstagabend mehrere Streifenwagen im Einsatz.

Einen Polizeieinsatz hat es am Dienstagabend in der Ulmer Weststadt gegeben. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen 20 Uhr soll der Mann mit einer Schusswaffe aus einem Fenster eines Gebäudes in der Magirusstraße auf einen Zeugen gezielt haben. Der Passant informierte die Polizei. Die Beamten rückten mit mehreren Streifen inklusive Diensthundeführer an und sperrten aus Sicherheitsgründen die Magirusstraße. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob eine scharfe Waffe im Spiel war und daher Gefahr für Menschen bestand. Mehrere Augenzeugen verfolgten das Geschehen.

Als die Ulmer Polizei eintrifft, wirft der Mann eine Spielzeugpistole aus dem Fenster

Der 35-Jährige erschien erneut am Fenster aus einem oberen Stockwerk. Er befand sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation, so die Polizei. Er schrie aus dem Fenster und warf einen dunklen Gegenstand aus dem Fenster. Dabei handelte es sich um eine Spielzeugpistole aus Kunststoff. Kurz darauf nahmen Polizisten den 35-Jährigen in dem Gebäude vorläufig fest. Er leistete keinen Widerstand. Seine Haustür stand offen. Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann alkoholisiert war. Aufgrund seines Verhaltens brachten die Beamten ihn in ein Krankenhaus. Nach Angaben eines Polizeisprechers dauerte der Einsatz etwas weniger als zwei Stunden. (az, mru)

