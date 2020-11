vor 19 Min.

Mann wird in Neu-Ulmer Gaststätte gefangen gehalten und verprügelt

In Neu-Ulm ist ein Mann in einer Gaststätte festgehalten und verprügelt worden.

Mit blutverschmiertem Gesicht ist ein Mann durch die Reuttier Straße in Neu-Ulm gelaufen. Als ihn Polizisten ansprachen, berichtete er ihnen, dass er verprügelt worden sei.

Die Polizisten trafen den 39-Jährigen am Sonntag gegen 22.15 Uhr auf der Straße an. Der Mann sagte, dass er zuvor in einer Gaststätte in der Schwabenstraße von zwei Männern circa eine Stunde lang in einem Zimmer eingesperrt gewesen und verprügelt worden sei. Zuvor habe es Streit um Geld gegeben. Dem 39-Jährigen gelang es zunächst, aus der Gaststätte zu flüchten, er wurde aber von den beiden Tätern eingeholt, festgehalten und wiederum geschlagen. Anschließend forderten sie den Geschädigten auf, in ein Auto einzusteigen. Auf dem Weg zum Fahrzeug konnte das Opfer entkommen.

Das Opfer war an Kopf, Oberkörper und Beinen verletzt

Der 39-Jährige wies nach Angaben der Polizei Verletzungen an Kopf, Oberkörper und Beinen auf und wurde daher zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Neu-Ulmer Polizei sucht jetzt mögliche Zeugen

Als die Beamten die Gaststätte betraten, in der sich die Gewalttat ereignet haben soll, waren die beiden Täter bereits nicht mehr da. Auch konnten keine Hinweise auf eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung festgestellt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung gegen einen 50-jährigen Tatverdächtigen und dessen mutmaßlichen Mittäter auf. Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (az)

