14:46 Uhr

Maskierte Männer mit Messern rauben 26-Jährigen aus

Ein 26-Jähriger wird auf dem Ulmer Höhenweg Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht nach drei Männern.

Drei bislang unbekannte Männer haben nach Angaben der Polizei am Montagabend einen 26-Jährigen überfallen und mit Messern bedroht. Der Fußgänger war auf dem Ulmer Höhenweg in Richtung Tokajerweg unterwegs. Im Wald traf er auf die drei vermummten Männer. Die Räuber zwangen ihr Opfer, den Rucksack zu leeren. Sie raubten Laptop, Smartphone und Geldbeutel des 26-Jährigen. Dieser nahm seinen leeren Rucksack, flüchtete und verständigte die Polizei. Diese nahm sofort die Ermittlungen auf und suchte mit starken Kräften nach den Tätern. Hunde und ein Hubschrauber unterstützten die Ermittler. Den Laptop fanden die Beamten in der Nähe des Tatortes.

Raubüberfall auf dem Höhenweg: Polizei Ulm sucht Täter

Die Täter sollen ungefähr 1,80 Meter groß sein. Bei der Tat waren sie dunkel gekleidet und maskiert. Jeder von ihnen hatte ein Messer dabei. Die Ermittlungen der Ulmer Kriminalpolizei laufen auf Hochtouren. Die Kriminalisten sind dabei auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Ulmer Polizei (0731/1880) zu melden. (az)