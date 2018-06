vor 25 Min.

Mehr Bäume in der Innenstadt

Naturschützer stellen ambitioniertes Aktionsprogramm vor

Vision Ulm Stadt der Bäume – das ist der Titel der aktuell gestarteten Initiative des Kreisverbandes Ulm des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND).

Ulm rangiert aus Sicht des BUND beim Thema Grün in der Innenstadt ganz hinten in der Bundesliga. Jahrzehntelang seien bei Neugestaltungen Bäume vergessen worden. Ein besonders trauriges Beispiel sei die Hirschstraße, die zwar schon früh zur Fußgängerzone umgestaltet wurde. „Leider aber ohne Bäume“, beklagen die Naturschützer. Auch der ansonsten gelungene Rückbau der Herrenkellergasse/ Dreikönigsgasse zur beruhigten Verkehrszone sei ohne Bäume geplant. Und die Neue Mitte hätte aus Sicht des BUND doch mehr als einen Baum verdient. Was im Rahmen des Neubaus der Straßenbahnlinie 2 an „Hunderten schönen Stadtbäumen gefällt wurde, ist sicher jedem schmerzlich bewusst“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch nicht schön für das Innenstadtbild sei die Fällung der Platanen am Bahnhof und der Blutbuchen vor dem Theater. Aktive des BUND werden an Samstagen im Juni in der Innenstadt Infos verteilen und Unterschriften und Spenden für diese Forderung sammeln. Die Aktiven werden Falthefte verteilen, die Ansichten von Straßen und Plätzen ohne und mit Bäumen gegenüberstellen und so für eine Begrünung werben. (az)

Themen Folgen