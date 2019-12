vor 3 Min.

Mehr Platz für Urnen am Waldfriedhof in Senden

In der Aussegnungshalle soll ein Kolumbarium entstehen. Nun steht die Finanzierung

Die Aussegnungshalle am Waldfriedhof in Senden wird zu wenig genutzt und ist damit auf Dauer ein hoher Kostenfaktor. Das hat ein Fachplaner im Rahmen eines von der Stadt Senden in Auftrag gegebenen Friedhofskonzepts dargelegt. Wie berichtet, warf der Experte deswegen die Idee auf, Teile der Halle anders zu nutzen. Und zwar als Kolumbarium, das sind innen liegende Urnenwände.

Nach Aussage des Planers könnte die Aussegnungshalle künftig 108 Urnen beherbergen. Derzeit werde der verfügbare Platz in der Halle lediglich zur Hälfte genutzt. Denn in der Praxis seien nur zwei der insgesamt sechs Aufbahrungsräume im Gebäude belegt. Ein Kolumbarium sei eine vergleichsweise pflegeleichte, aber auch preisgünstigere Form der Bestattung. Diese Art hatte in den vergangenen Jahren nicht nur auf den Sendener Friedhöfen eine steigende Nachfrage. Die Kosten für den Umbau belaufen sich auf rund 200000 Euro, dazu kommen Planungskosten und mögliche Summen für die Umgestaltung an Boden und Wänden. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit 294000 Euro.

Ein Teil der Summe wurde in den Vorjahren finanziert, der Rest muss in den Haushalt 2020 gepackt werden. Das beschloss der Stadtrat auch – aber mit einem Sperrvermerk. Denn, so sagte es Primus Schmid (CSU): Die Gebührenkalkulation fehle noch. Gleichzeitig müsse jedoch die Finanzierung gesichert sein, sonst komme die Planung nicht voran. Deswegen der Sperrvermerk. Schmid war sich indes schon in früheren Sitzungen sicher, dass das Kolumbarium gut angenommen werden wird. Sokönnten sich die Investitionen refinanzieren. (cao)

